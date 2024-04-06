紅球不受破洞影響 移展台南竹溪月見橋人氣旺

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（中央社台南6日電）紅球台南歷史街區策展行動今天移展竹溪水岸園區月見橋，「塞」在橋下步道與支架間；因外觀較不規則，有民眾擔心是否與昨天被刺破有關，策展團隊澄清配合地景規劃，破洞已補好不會影響。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，今天進入第9天，在南區竹溪水岸園區月見橋登場，充氣布展階段就吸引不少民眾圍觀，10時許已出現排隊人潮，等待11時活動開始後與近距離接觸紅球，橋上及對岸溪邊步道上也有大批人潮。

策展團隊在紅球兩側步道分別劃設近距離互動區，以每5分鐘開放一批方式，盼維持參觀品質，並讓更多人有機會接近參觀，兩側排隊人潮都相當踴躍。

由於昨天新化區場次佈展時發生紅球被鷹架刺破意外，經緊急修補重新開放參觀，但仍有不少民眾關心是否影響今、明2天最後兩場展出，加上今天紅球充氣後「塞」在橋下支架與步道間。有民眾認為好像氣沒有充飽，外觀較「不像球」，懷疑是否有「漏氣」現象。

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣告訴中央社記者，紅球破洞已在昨天確實修補完成，今、明2天場次都不受影響，紅球今天擺放位置在橋下步道空間，原本就規劃配合地景會是較「不規則」形狀，大家不用擔心。

黃若珣表示，竹溪是台南市區重要歷史河道，在都市發展過程中擔負「大排」功能，也就是曾經變成大水溝，但竹溪水岸園區河段近年經整治後，已成為相當適合遊憩場所，相信還有很多台南人沒有造訪過，不知道園區內有美麗的橋及水景，希望這次紅球能帶更多民眾感受竹溪流域變化。

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黃若珣說，明天在大南門城將是此次紅球造訪台南最後場次，前幾場辦下來發現受歡迎程度超乎預期，至今收到網友及現場參觀民眾回饋也很豐富，波希克對台灣民眾熱情留下深刻印象。

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，此次造訪台南已陸續於風神廟接官亭、永樂市場、台南公園念慈亭、成功大學未來館、安平古堡、台南市美術館二館、河樂廣場、原新化街役場、竹溪月見橋登場，明天最終站為中西區南門公園市定古蹟大南門城。（編輯：黃世雅）1130406