紅球計畫移展台南永樂市場 搶拍遊客、饕客擠爆

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（中央社記者張榮祥台南30日電）美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，今天移展台南中西區永樂市場，置放在兩棟建築相通的人行天橋上，充氣作業更困難，這裡也是著名美食熱區，搶拍遊客和饕客擠爆。

一名老翁今天在台南永樂市場人群中，望著緩慢鼓起巨大紅球說「這有什麼好看的」，遊客聞言解說這項話題裝置藝術，老翁一聽也立刻拿手機加入搶拍行列。

紅球計畫昨天在市定古蹟風神廟接官亭啟動，今天移展中西區永樂市場，如同首日搶拍熱潮，除排隊搶食饕客外，不少國內外遊客高舉手機拍攝紅球。

紅球置放在永樂市場兩棟建築相通的人行天橋上，充氣作業明顯比昨天在平面的風神廟接官亭困難許多，加上永樂市場位於國華街、民族路口，巷道窄，卻是台南著名美食熱區，搶拍紅球遊客和饕客擠爆，警方在場維持交通秩序，深怕有人被汽機車衝撞。

上午11時開放遊客進入2樓觸碰拍照，每梯次15分鐘，但因人太多，逼得有些攤販要求遊客莫擋在攤位前妨礙生意，最後乾脆拿出三角錐，阻隔遊客貼近攤位。

台南市「紅球計畫」10個地點及日期，分別是昨天在天風神廟接官亭、30日永樂市場、31日台南公園念慈亭；4月1日成功大學未來館、2日安平古堡、3日台南市美術館2館、4日河樂廣場、5日新化街役場、6日竹溪公園月見橋及7日大南門城。

波希克（Kurt Perschke）2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，掀起紅球旋風，不僅是國際媒體鏡頭競逐焦點，也是世界為期最長街頭藝術行動。紅球在每座城市只會展出1次，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。（編輯：郭諭儒）1130330

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，30日移展台南中西區永樂市場，如同首日搶拍熱潮，除排隊搶食饕客外，不少國內外遊客高舉手機拍攝紅球。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月30日