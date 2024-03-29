「如果你先我一步聽見」特展 池上人聲呼應畫作

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）台灣好基金會與台灣美術基金會首次合作，推出「如果你先我一步聽見」特展，21件藝術銀行收藏作品加106名池上人聲音組合而成的人聲無伴奏音樂，在60年的池上穀倉藝術館交融出觀展新體驗。

根據台灣好基金會今天發布的新聞資料，策展人音樂藝術家王榆鈞表示這次策展從聲音出發，再選出視覺的作品，是一次大膽的突破，「期待觀眾可以透過自身感知的多重疊加，找到得以安放自身的所在。 」

王榆鈞扣合「本然與地緣」、「光影與媒材翻轉」、「觀念與媒介」、「意識與時間」、「生命與邊界」等5個概念，精選21件藝術銀行購藏作品，加上空間中聲音的編排設計，使聽覺成為感知的觸媒。

王榆鈞以策展期間採集到的106名池上人的聲音，擷取重組成為「人聲無伴奏－聲像池」，將池上的聲音、藝術家的語言，對話交疊，環繞每一個沉浸在藝術作品裡的觀者，創造一種全新的觀展體驗。

台灣好基金會董事長柯文昌表示，藝術在池上已成為日常，無論是共創展還是席德進，都能自然落地融合。柯文昌說，這次邀請台灣美術基金會合作，就是希望為池上穀倉藝術館打開更多可能性，透過策展人王榆鈞的角度，感受不一樣的「藝術在池上」。

台灣美術基金會執行長林平表示，這次的展覽對藝術銀行來說有3個「跨越」，第一是首度跨越中央山脈，把作品帶到東部池上；其次邀請了非視覺藝術界的策展人進行跨域合作，「最後展覽本身的體驗跨越了聽覺與視覺兩個不同藝術媒介。」

「如果你先我一步聽見」特展將自3月30日起到9月1日，地點在池上穀倉藝術館。（編輯：陳政偉）1130329