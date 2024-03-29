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「紅球計畫」藝術家波希克：對台南美食印象深刻

2024/3/29 13:18（3/29 13:21 更新）
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美國藝術家波希克（Kurt Perschke）在台南市發起「紅球計畫」，29日在市定古蹟風神廟接官亭啟動，將連續10天在台南不同景點現身。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月29日
美國藝術家波希克（Kurt Perschke）在台南市發起「紅球計畫」，29日在市定古蹟風神廟接官亭啟動，將連續10天在台南不同景點現身。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月29日
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（中央社記者張榮祥台南29日電）美國藝術家波希克在台南市發起「紅球計畫」，今天在市定古蹟風神廟接官亭啟動；波希克盼透過紅球讓更多人了解、認識台南景點及城市文化，他則對台南美食印象最深刻。

波希克「紅球計畫」今天起連續10天在台南市現身，首站是中西區風神廟接官亭，因位處小巷中，市府已提前在周遭路口公告，現場巷道從上午8時開始管制，直到晚間6時30分。

波希克團隊約上午8時50分抵達，上午9時開始充氣，半小時後完成，吸引國內外遊客搶拍；波希克（Kurt Perschke）接受媒體聯訪指出，他去年12月到台南市考察評估，認為文化古都適合執行「紅球計劃」，團隊規劃相關地點及民眾、觀光客互動方式。

波希克表示，適逢台南400年，這次「紅球計畫」堪稱是20多年來規模最大，每個紅球地點都是他坐車、徒步親自到訪敲定，讓人感受地方的美麗。

台南市長黃偉哲也到場主持「紅球計畫」開幕儀式，波希克則贈送一幅紅球手繪圖給黃偉哲，黃偉哲高興地高舉向眾人展示。

紅球置放在風神廟接官亭中間，現場有人數管制，每15分鐘最多開放100人進場，可用肩膀觸碰及拍照，但不可眾人一起推擠；市府也派人到場監控，避免損及古蹟。

台南市「紅球計畫」10個地點及日期，分別是3月29日風神廟接官亭、30日永樂市場、31日台南公園念慈亭；4月1日成功大學未來館、2日安平古堡、3日台南市美術館2館、4日河樂廣場、5日新化街役場、6日竹溪公園月見橋及7日大南門城。

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，掀起紅球旋風，不僅是國際媒體鏡頭競逐焦點，也是世界為期最長街頭藝術行動。紅球在每座城市只會展出1次，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。（編輯：郭諭儒）1130329

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）（左2）在台南市發起「紅球計畫」，29日還贈送一幅紅球手繪圖給台南市長黃偉哲（左3），黃偉哲高興地向眾人展示。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月29日
美國藝術家波希克（Kurt Perschke）（左2）在台南市發起「紅球計畫」，29日還贈送一幅紅球手繪圖給台南市長黃偉哲（左3），黃偉哲高興地向眾人展示。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月29日
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