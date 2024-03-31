紅球台南掀熱潮 上班族自製迷你雕塑贈藝術家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南31日電）美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」在台南引發熱潮，台南有民眾以展出場景搭配小型公仔製成迷你雕塑紀念品，今天當面送給波希克，波希克也開心接受。

台南上班族吳靖薇告訴中央社記者，因學生時代就讀美術系，平時對藝文展演活動相當有興趣，自紅球台南歷史街區策展行動消息發布以來，一直注意相關資訊，因為紅球計畫只會造訪同一個城市一次，且上次到台灣已是15年前在台北，這次可說是難得機會。

吳靖薇表示，29日前往風神廟接官亭參與此次紅球台南第一場活動後，突然湧現靈感，便以紅球出現在接官亭場景意象為本，並拿一個市售小型公仔上色製成神似波希克模樣，搭配做出迷你雕塑作品，希望能送給波希克，除了歡迎波希克到台南辦展，也能透過互動，讓外國藝術家對台南印象更深刻。

她說，原本打算昨天去第2個展出景點永樂市場，把作品送給波希克，但沒有遇到對方，今天到台南公園念慈亭才順利「堵到人」，並在策展團隊人員協助下順利送出，波希克開心收下並與她合影留念。

吳靖薇表示，這次紅球計畫預定連續10天在台南不同景點展出，接下來每場也將排除萬難到場參觀，把握難得機會。

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，此次紅球台南歷史街區策展行動29日揭開序幕，今天第3天在台南公園念慈亭，明天起陸續於成功大學未來館、安平古堡、台南市美術館2館、河樂廣場、新化街役場、竹溪公園月見橋、大南門城登場。（編輯：謝雅竹）1130331