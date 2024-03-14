紅球計畫第6個地點解謎 黃偉哲：新化街役場

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（中央社記者張榮祥台南14日電）美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天將現身台南各大景點，繼先前敲定5個地點，市長黃偉哲今天透過臉書解謎第6個地點是新化街役場，僅剩4個地點尚未公布。

黃偉哲今天在臉書（Facebook）公布台南「紅球計畫」第6個地點是新化街役場/山海樞紐，時間是4月5日，讓逾100年典雅建築遇見當代紅球藝術。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，掀起紅球旋風，不僅是國際媒體鏡頭競逐焦點，也是世界為期最長的街頭藝術行動。

「紅球計畫」預定3月29日起連續10天將現身台南各大景點，除新化街役場，其他已公布的5個地點，分別是3月29日風神廟接官亭、4月1日成功大學未來館、4月2日安平古堡、4月4日河樂廣場、4月7日大南門城。

市府表示，紅球在每座城市只會展出1次，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。（編輯：黃世雅）1130314