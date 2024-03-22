台南「紅球計畫」10地點日期大揭秘 輕鬆追著跑

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（中央社記者張榮祥台南22日電）美國藝術家波希克發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天將現身台南各大景點，台南市長黃偉哲今天在臉書大揭秘，完整公布10個紅球地點及日期，讓遊客輕鬆追著紅球跑。

黃偉哲今天在臉書（Facebook）公布台南市「紅球計畫」10個地點及日期，分別是3月29日風神廟接官亭、30日永樂市場、31日台南公園念慈亭；4月1日成功大學未來館、2日安平古堡、3日台南美術館2館、4日河樂廣場、5日新化街役場、6日竹溪公園月見橋，以及7日大南門城。

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黃偉哲表示，活動也和Next Art Tainan台南新藝獎合作，活動期間只要在「任1個紅球展出點」+「2個新藝獎展出點」掃描QR code集點，就有特製版紅球胸章帶回家。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，掀起紅球旋風，不僅是國際媒體鏡頭競逐焦點，也是世界為期最長的街頭藝術行動。紅球在每座城市只會展出1次，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。（編輯：孫承武）1130322