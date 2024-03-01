奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」早鳥票3分鐘完售 官網一度當機

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）奇美博物館將於5月推出國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，今天中午12時開賣限量三大主題票券，館方官網一度流量過大當機，早鳥優惠票不到3分鐘即售完。

奇美博物館與英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，將展出從文藝復興到印象派共50名大師、52幅真跡原作，也是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為台灣史上最高規格西洋畫展，將於5月2日至9月1日在奇美博物館展出。

奇美博物館今天開賣三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」，其中僅限量100張的開幕限定票，可參加開展前一天（5月1日）舉辦的「VIP開幕預覽會」，邀請英國國家藝廊代表等貴賓出席，並由奇美展覽團隊親自導覽，中午12時開賣不到3分鐘就售完。

早在上午10時，奇美博物館的官網就開始壅塞，館方因此於官方臉書（Facebook）發文指出，官方網站因瞬間人流大增造成壅塞，奇美博物館臉書也湧入許多民眾留言，有人反映此次開賣的票券比當紅歌手演唱會的票還難搶；還有人說第一次買藝文早鳥票跟搶演唱會一樣，而且售票系統三個全掛，3分鐘後點進去就什麼都沒有了。

館方指出，今天開賣的三大主題票券中，還有利用原每週三休館日推出的「週三藝享票」有名額，週三藝享票除限制人流、提供舒服觀展環境，套裝內容也滿足深度看展需求，內容包括迷你講座、語音導覽、導覽手冊，並可獲特展紀念悠遊卡、限量提袋等紀念品。

奇美博物館指出，展覽訊息公布後，館方感受到各界殷切期盼儘快買到參觀票券，因此決定修正售票時間，原訂於4月1日啟售的一般票券（全票、優惠票），將提前至3月11日正式開賣，3月11日中午12時起開放5、6月票券預購；5月20日中午12時起開放7至9月票券預購，為維持觀展品質，購票需指定日期、場次，全票新台幣550元、優惠票450元。（編輯：黃世雅）1130301