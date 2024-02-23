高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出

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（中央社記者林巧璉高雄23日電）高雄市立美術館今年30週年，夏季特展「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」（Capturing the Moment）於6月29日登場，與英國泰德現代美術館、國巨基金會合作展出畢卡索等多幅天價作品。

高美館今天發布新聞稿表示，今年與智利、新加坡等國際策展人合作跨國交流，打造大南方藝術交流平台，將台灣推向世界，兼具在地藝術生命力，籌劃30週年主題典藏展，高美館陪伴城市共同成長，耕耘在地、連結世界。

高雄市立美術館代理館長林羿妏表示，高美館2024年邁入創館30週年，將邀請全國30歲的青年朋友共同慶生，持身分證免費入館參觀（不含售票特展），讓高美館成為每一個人能共享美好日常的目標。

高美館2024夏季呈現年度售票特展「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」，與英國泰德現代美術館（Tate Modern）及全球第4大現當代收藏機構國巨基金會（YAGEO Foundation）合作。

展覽透過35名藝術巨匠、超過50件作品，引領大眾貫穿百年，欣賞當代繪畫和攝影的交織發展，精彩呈現大衛．霍克尼、畢卡索、安迪沃荷、傑夫．沃爾、法蘭西斯．培根、杉本博司等20世紀重量級現當代藝術家繪畫與攝影超巨幅作品，展品清一色為藝術史教科書指標性作品，為兼具藝術與教育的重磅藝術盛宴。

高美館表示，作為倫敦泰德現代美術館在台唯一合作美術館，2018年合作倫敦泰德美術館「裸：泰德美術館典藏大展」佳評如潮。

這次展覽集結拍賣市場天價作品，罕見展出私人收藏重磅作品，其中大衛．霍克尼作品「一位藝術家的畫像（游泳池與兩個人）」Portrait of an Artist（Pool with Two Figures），創下2018年以9030萬美元（約新台幣27億元）成交紀錄，為在世藝術家拍賣最高價格。連年屢創拍賣天價的畢卡索，本次也將公開展出最具代表性作品。

國際特展籌辦門檻高，須集結各界資源挹注，高美館更攜手在地連結世界，由京城集團主力贊助展覽，於2024年6月29日起至11月17日在高美館盛大展出。特展票原價300元，早鳥優惠150元，將於5月25日至5月31日期間限定販售。（編輯：陳政偉）1130223