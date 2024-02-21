拍賣創27億天價名畫與畢卡索真跡 高美館6月展出

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（中央社記者王寶兒台北21日電）2018年曾在拍賣市場以9030萬美元（約新台幣27億）天價成交的名畫「一位藝術家的畫像（游泳池與兩個人）」，以及當代藝術大師畢卡索真跡，都將6月來台在高雄市立美術館展出。

奇美博物館日前宣布將展出拉斐爾、梵谷等50名西洋繪畫大師真跡，高美館今天表示，6月也將舉辦「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」展，展出畢卡索、安迪沃荷等35名當代藝術巨匠作品。

高雄市立美術館今天在台北舉行媒體茶敘，並由代理館長林羿妏分享高美館年度計畫亮點，其中「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」展是與英國泰德現代美術館 （Tate Modern），以及全球第4大現當代收藏家國巨基金會（YAGEO Foundation）合作。

林羿妏表示，「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」展現仍在泰德美術館展出中，該展自去年6月開展，展期原訂今年1月中旬結束，「但歐洲許多觀眾趨之若鶩，所以破天荒延長展期。」美術館典藏與國巨基金會提供展品來源比例各半，此次引進展覽，「也希望讓大家知道國內藏家的國際實力與獨到眼光。」

高美館在2018年曾與泰德美術館合作推出「裸：泰德美術館典藏大展」，高美館今年邁入30週年之際，特別再合作引進「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」，成為該展首度移師海外展出，展覽將透過逾50件作品，聚焦於20世紀當代藝術大師，引領大眾貫穿百年，欣賞當代繪畫和攝影的發展。

該展亮點展品首推在2018年創下9030萬美元（約為新台幣27億）拍賣天價的「一位藝術家的畫像（游泳池與兩個人）」Portrait of an Artist（Pool with Two Figures），創作者大衛．霍尼克（David Hockney）為英國當代藝術家，他在這幅畫中畫下他與前情人分別在泳池內、泳池邊的景象。

高美館展覽部主任曾芳玲分享，展出藝術家還包含法蘭西斯．培根（Francis Bacon）、畢卡索（Pablo Picasso）、安迪沃荷（Pablo Picasso）、衫本博司、傑夫．沃爾（Jeffrey Wall）等，將透過6個子題探討當代繪畫與攝影間的關係。

「瞬間-穿越繪畫與攝影之旅」展預計於6月29日起至11月17日於高美館展出。（編輯：龍柏安）1130221