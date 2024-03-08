拍立得攝影展 120名藝術家作品集結台師大美術館

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（中央社記者陳至中台北8日電）台灣師範大學美術館「一拍即影：拍立得國際名家攝影大展」9日起開展，集結全球120名藝術家300餘件作品，呈現拍立得技術發明40年來，藝術創作與技術的對話。

台師大和美國攝影展覽基金會、麻省理工學院博物館共同策劃拍立得展，3月9日起到6月7日在台師大美術館展出。這項展覽從2017年開始，已陸續在美國、歐洲各國巡迴展出，包含了多名享譽國際的藝術家如安迪‧沃荷（Andy Warhol）、安瑟‧亞當斯（Ansel Adams）、蓋伊‧伯丁（Guy Bourdin）的作品。

台師大校長吳正己今天在開幕儀式中表示，拍立得相機不只是上了年紀的人的回憶，現在年輕人也有在用，只是用法不太一樣了。對於不太會繪畫的人來說，拍立得是一個表現藝術很好的方式，希望透過這次展覽，讓民眾瞭解拍立得技術演進的過程，以及如何與藝術結合。

策展人威廉‧尤英（William Ewing）表示，在此次展覽中，許多攝影作品都出自寶麗來公司（Polaroid）始於1949年的「藝術家支持計畫」。這項計畫鼓勵藝術家利用拍立得相機和底片創作，提供技術層面的回饋，以及部分攝影作品作為典藏。

尤因指出，攝影家不只是用拍立得拍攝而已，還有各種巧思在其中，包括拼貼、剪裁、上色等，並透過光學和沖印技術的掌控，打造出不同的作品。他希望民眾觀展時，把這些作品看做實驗的成果，攝影師接觸一代又一代新的相機、新的底片技術，每一次嘗試都有意想不到的結果。

尤因表示，二戰之後，科學家普遍認為「當技術變得越簡單、越快，就是越好的時候」，拍立得讓攝影變得「即時」，不論在工作、休閒、藝術等，都發揮重要效果。如今視覺影像已無所不在，拍立得則有更加重要的角色，成為藝術的一種表現形式。

這次展覽還結合師大美術館沉浸式場域「光影走廊」，藉由人工智慧（AI）圖像生成的互動作品，與寶麗來的光學技術發展對話。台師大跨域科技產業創新研究學院院長高文忠表示，AI運算就像是映射出機器的視角，作品不單是圖像與觀眾間的關聯，也是對當今社會處境的反思。（編輯：管中維）1130308

台灣師範大學美術館「一拍即影：拍立得國際名家攝影大展」8日舉辦開幕儀式，呈現拍立得技術發明40年來，藝術創作與技術的對話。中央社記者陳至中台北攝 113年3月8日