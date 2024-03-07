10攝影大師20年影史集結成冊 唐明珠完成不可能任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北7日電）電影書「是電影，也是人生：1970-1990年的台灣電影攝影師」留下10名攝影大師口述影史，作者唐明珠說，從未受訪的楊渭漢曾被認為是省話一哥，開心最後完成「不可能的任務」。

本週出版的「是電影，也是人生：1970-1990年的台灣電影攝影師」由資深電影人唐明珠編撰，遍訪1970年到1990年活躍台灣影壇的知名攝影師，包含李屏賓、陳坤厚、陳武雄、邱耀湖、張惠恭、陳嘉謨、廖本榕、郭木盛、張展及楊渭漢等對台灣電影有貢獻的攝影大師。

其中楊渭漢是已故台灣名導楊德昌的御用攝影，作風低調從未受訪，但曾以「月光下，我記得」、「我這樣過了一生」將楊貴媚、楊惠姍送上金馬影后寶座，也助楊德昌奪下坎城影展最佳導演獎。

唐明珠笑說，楊渭漢過去曾被認為是「省話一哥」，但這次受訪反而侃侃而談，讓她能完成這個被業界視為不可能的任務。

唐明珠表示，撰寫電影書過程意識到時間是最大的壓力，像是受訪者之一的攝影大師張展突然逝世，10名大師就少了1人，讓她更意識到加速出版的重要。（編輯：張雅淨）1130307