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特派現場／強震海嘯重創日本珠洲 台灣藝術作品奇蹟般屹立海岸
首頁 / 文化

書店今昔攝影展 溫州公園魚木樹下3月看見老台北

2024/2/1 19:23（2/1 19:36 更新）
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串連台北多家獨立書店舉辦的「溫羅汀曬書節」3月將登場，主辦單位1日宣布，同時間並將於台北溫州公園魚木樹下圍牆舉行「書店今昔攝影展」，以一整面牆的老照片呈現舊時台北書店風華。（溫羅汀曬書節提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年2月1日
串連台北多家獨立書店舉辦的「溫羅汀曬書節」3月將登場，主辦單位1日宣布，同時間並將於台北溫州公園魚木樹下圍牆舉行「書店今昔攝影展」，以一整面牆的老照片呈現舊時台北書店風華。（溫羅汀曬書節提供）中央社記者邱祖胤傳真 113年2月1日
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（中央社記者邱祖胤台北1日電）串連台北多家獨立書店舉辦的「溫羅汀曬書節」將在3月登場，同時間將舉行「書店今昔攝影展」確定在台北溫州公園的魚木樹下圍牆開展，屆時將有一整面牆的老照片呈現舊時台北書店風華。

「溫羅汀曬書節」策展人石芳瑜表示，原本希望藉由老照片徵集活動，帶起民眾對書店及舊時街景的回憶與熱情，但該在何地展出，一直沒有定案，這幾天終於確定下來，屆時大家會先經歷3月杜鵑花節，然後到4月魚木花開，每年都很多人到此拍照，「這是認識溫羅汀最好的地點和時光」。

石芳瑜表示，當初有這個構想，主要是去日本時會看到一些建築物改建，工地圍牆圍起來後，牆上常常印著一些舊時照片，讓路過行人知道此地變化。

石芳瑜表示，台北現在有些捷運地下道有時也可以看到這些放大的過往老照片，民眾才知道原來以前這裡長這樣，「每一次看到這些照片，我都會停下來多看幾眼」。

石芳瑜說，時光變遷、物換星移總難免，但有時經過一些地方，熟悉的地景不見了，她總會停下來問「這裡以前有家店啊！那個老闆娘現在不知道哪裡去了？」比如新生南路上的桂冠書局、溫州街的明目書社，重慶南路上的商務、金石堂。

這次舉辦「書店今昔攝影展」，就是想向民眾徵求一些老照片，「消失的或是現存的書店都可以，只要它對你很有紀念價值，都歡迎投稿」。

「溫羅汀曬書節」將在今年3月9、10日兩天於台北新生南路三段真理堂到誠品台大店人行道一帶舉辦，「書店今昔攝影展」展期從3月8日至4月15日。

此外，曬書節市集講座將在聯經書房．上海書店、書林書店（Bookman Bookstore）舉行；演唱會在女巫店、永樂座（Eirakuza Books）舉行。（編輯：陳仁華）1130201

#台北市
#溫羅汀
#石芳瑜
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