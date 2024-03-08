溫羅汀曬書節週末登場 台大杜鵑花節飄書香

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（中央社記者邱祖胤台北8日電）響應文化部創新市集，「溫羅汀曬書節」將於本週末登場，66個攤位串聯書店、出版社、文創、飲食等，邀民眾於台大杜鵑花節期間享受書香。

「溫羅汀」是指溫州街、羅斯福路及汀州路交錯的區域，根據主辦單位發布新聞稿，策展人、永樂座書店負責人石芳瑜表示，「溫羅汀」是全台書店最密集的區域，有理由仿造國外的書鎮如英國威格頓、書街如日本神保町，創造一個專屬這裡的全國性書節，並期待未來可以年年舉辦，吸引國內外旅客前來。

新聞稿指出，市集主活動將於9、10日兩天舉行，不分連鎖、獨立，包括誠品、唐山等都共襄盛舉；也不分新書、二手，例如古今、竹風等二手書店，也都加入市集陣容。書店之外，出版社如玉山社、新經典、田園城市、南方家園等也加入設攤。此外還有外縣市的書店，以及台南孔廟、秋野芒劇團等單位。

兩天市集延伸活動還包括6場講座，邀請周婉窈、畢恆達、蘇正隆、凌宗魁等學者主講，以自身專業分享關於溫羅汀或台灣歷史故事；另有3場演唱會，包括謝銘祐等人「野台唸歌詩」、農村武裝青年以及吳青原等歌手及團體演唱。

市集之外，曬書節還串聯16家書店舉辦講座，除了本區的書店如唐山、書林、永樂座、欒樹下、薄霧、書屋花甲之外，還擴及到台北其他地區如紀州庵、郭怡美、松林等書店，盼創造一個書店「共榮圈」。

帶狀活動還有南天書局的「『原來如此」原住民書籍圖像展』，以及茉莉二手書店所舉辦的「茉莉古本書拍賣會」。

此外，主辦單位還在溫州公園旁、台電認養的加羅林魚木樹下舉辦「書店今昔攝影展」，超過50張書店照片及許多已消失書店的風景，與讀者再次相逢，讓民眾重溫書店時光。（編輯：陳政偉）1130308