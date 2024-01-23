溫羅汀曬書節3月啟動 徵老照片重溫滿街書香

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（中央社記者邱祖胤台北23日電）串連台北多家獨立書店舉辦的「溫羅汀曬書節」，3月將於杜鵑花盛開的季節展開，主辦單位同時推出「書店今昔攝影展」，向民眾徵求老照片，為活動暖身。

根據「書適溫羅汀─溫羅汀曬書節」臉書粉絲專頁訊息，為了讓那些令人懷念的書店、書街風景重現，活動特別向民眾徵求今昔書店風景照片。舉凡難忘的、消失的書店回憶，包括溫羅汀（溫州街、羅斯福路、汀州路）、重慶南路、牯嶺街上的書店景物皆可，也歡迎提供溫羅汀過往的街景照片。

活動將徵求30件照片，入選照片每張提供500元稿費，屆時將輸出放大後於溫州街牆面展出。如為底片照，請掃描為電子檔。

「溫羅汀曬書節」將在今年3月9、10日兩天於台北新生南路、台大對面一側舉辦，從誠品台大店一路延伸到真理堂，配合台大杜鵑花節，盛大展開。曬書節目前共規劃60個攤位，除了為40攤書店、出版社，也將開放個人藏書家、文創商品、飲食攤位，提供民眾報名。

「溫羅汀曬書節」策展人、永樂座書店負責人石芳瑜接受中央社記者訪問表示，「溫羅汀曬書節」希望比照東京每年秋天舉辦的「神田舊書節」，成為書迷、書店及出版人的特別節日，盼能和台大杜鵑花節串聯，在杜鵑花綻放的季節及書香陪伴下，讓更多民眾感受閱讀的美好，也希望每年3月的曬書節能成為讀者期待的活動。

市集現場有多場講座及演唱會，粉專日前公布16家串聯書店舉辦的講座名單，除了松林書局已經在去年12月搶先舉辦「蔣渭水講座」，一直到活動正式登場之前，整個台北到處都有跟書有關的活動。（編輯：李亨山）1130123