一展間一故事 SKM PHOTO攝影藝博會7日登場

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（中央社記者王寶兒台北6日電）首屆SKM PHOTO攝影藝術博覽會明天開幕，集結逾50名國內外攝影家與會，一個展間就是一個故事，如攝影家郭英聲、邱國峻、鄧博仁以截然不同風格展現生命片段所思所想。

首屆SKM PHOTO攝影藝術博覽會源自財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨舉辦的SKM PHOTO新光三越國際攝影大賽，隨賽事邁入第18屆，今年活動擴大規模，並轉型為「爭鳴時代」主題的SKM PHOTO攝影藝術博覽會。

展中將展出超過500組（件）攝影作品，除有22名參展攝影家個別展間外，還有來自美國紐約的攝影藝廊Anastasia Photo、國家攝影文化中心、光影手工暗房工作室等單位共襄盛舉。

參展攝影家在有限展間充分體現個人特色。郭英聲今天接受中央社記者訪問表示，此次展出「私風景」攝影集裡的作品，「裡頭很多出版前沒發表的作品，大部分是裸體的，或說情色的，這較難公開展出。」

展品中還有直視鏡頭的白馬，生氣十足，郭英聲說，自己熱愛騎馬，2007年前後與友人常到馬場去，當時也觀察到許多馬兒的動作、靜謐的眼神或是奇特的情緒，拍攝起來也感到特別。

邱國峻及鄧博仁則利用攝影結合異材質。邱國峻自2011年起發展「神遊之境」系列作品，當時他回台南定居生活，台南廟宇數量為全台之冠，他觀察，人們求神問卜的背後心情，其實十分依賴那很重要但卻看不見的神，而傳統刺繡與宗教多有關聯，那些仙翁、祥鶴等符號，卻具象人們期盼的未來。

「神遊之境」歷經10多年來發展，邱國峻也漸漸發展出不同將刺繡結合攝影的系列作，此次展出為「神遊仙境」系列。邱國峻說，題目名為「仙境」，卻其實都是在廢墟拍攝，加上刺繡，呈現似乎從未展現的華麗一面，彷彿創造虛擬的記憶，「像是在攝影中召喚了這些神明進來。」

鄧博仁以畫筆、照片拼貼出屬於自己的家族記憶，此次展出作品創作期間，他歷經奶奶離世、母親生病，但作品顏色卻五彩繽紛而充滿光亮。他分享，回屏東老家路上總會經過月世界，「一切看似乾枯的土地，卻會長出樹木，我想我也不該那麼悲觀。」

現實中的月世界是單調的，鄧博仁藉由拼貼疊加黑白色、彩色的月世界地景，旁邊再貼上母親與自己、弟弟的兒時合影，回憶母親曾帶著他們去墾丁探望執勤公務的父親，「我希望真的能帶媽媽去走走，一起去看月世界。」

首屆SKM PHOTO攝影藝術博覽會明天起將在新光三越台北信義新天地A11展出至11日。（編輯：張雅淨）1130306

2024年首屆SKM PHOTO攝影藝術博覽會7日將正式開幕，參展攝影家邱國峻作品「飛碟屋」特別以刺繡結合攝影，讓原本是廢墟的飛碟屋呈現一絲活潑生機。（新光三越文教基金會提供）中央社記者王寶兒傳真 113年3月6日