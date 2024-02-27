從拉斐爾到梵谷珍藏展 5、6月票券3/11提前開賣

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（中央社記者張榮祥台南27日電）奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日開展，限量三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」3月1啟售，5月及6月各場次票券也提前於3月11日開賣。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美博物館和英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，將展出從文藝復興到印象派共50名大師、52幅真跡原作，這是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。

展覽訊息公布後，引起各界關注，館方決定修正售票時間，原訂4月1日啟售一般票券（全票、優惠票），將提前至3月11日開賣，當天中午12時起開放5月及6月票券預購；5月20日中午12時起開放7月至9月票券預購，購票需指定日期、場次，全票新台幣550元，優惠票450元。

3月1日開賣三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」則是限量販售。5月2日開展後，博物館現場也會販售當日一般票券，且依展廳人流開放民眾排隊參觀；所有票券不可重複入場。

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，展期5月2日至9月1日。（編輯：陳清芳）1130227