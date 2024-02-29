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紅球計畫 3/29起連續10天現身台南古蹟景點

2024/2/29 13:15
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（中央社記者張榮祥台南29日電）台南市政府今天宣布，美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫RedBall Project」，3月29日起連續10天將現身台南各大景點，透過巨型藝術裝置激發關注城市歷史。

台南市政府今天發布新聞稿指出，紅球計畫2001年發起，迄今遊歷全球40多個知名城市，掀起紅球旋風，不僅是國際媒體鏡頭競逐焦點，也是世界為期最長的街頭藝術行動。

市府表示，適逢「台南400」，「紅球台南」以「視覺溝通x體驗營造x藝術跨界」多元面向，呈現台南和世界交陪，也讓人跟著紅球走進台南巷弄與古蹟，細細品味生活迷人之處。

市府文化局長謝仕淵說，藝術家10天展期中將帶著紅球移動到10個不同展出地點，為紅球充氣，整個行動就是藝術；目前已挑選公布安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館及河樂廣場4個地點。

紅球在每座城市只會展出1次，藝術家帶著紅球移動到10個不同展出地點，上午9時開始充氣至晚上6時完成撤展。（編輯：謝雅竹）1130229

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