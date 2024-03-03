紅球讓台南與世界交陪 未公布6處現身地點引熱議

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（中央社記者楊思瑞台南3日電）美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫RedBall Project」，29日起將現身台南10處景點，由於目前僅公布4處地點，有人猜新化區附近會有1處，引熱議。

台南市政府在2月29日宣布，自2001年發起，迄今遊歷全球40多個知名城市的紅球計畫，將從3月29日起至4月7日止，連續10天在台南10處景點現身，地方各界社群網站近日討論度極高，由於目前僅公布4處紅球現身地點，神秘感十足，大家不斷猜測另外6處在哪裡。

台南市政府目前公布安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館及河樂廣場4個地點，由藝術家將紅球帶進台南街區巷弄，盼透過置入巨型藝術裝置，激發民眾對城市歷史關注。

有網友根據目前公開揭露資訊，猜測其中有1處未公開地點可能位於新化區附近，包括當地民進黨台南市議員李偉智，及距離新化不遠的山上花園水道博物館，都在網友要求下製作模擬圖，猜測紅球可能出現地點及置放後視覺效果，引發網友更熱烈討論。

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台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，在全球各地引發關注的紅球計畫，將連續10天在台南與民眾近距離接觸，讓不少市民期待特殊體驗，網路上甚至有人喊出「黃鴨只能遠觀，紅球還能近玩」口號，活動可說未演先轟動，顯示大家充滿期待。

文化局指出，「紅球計畫RedBall Project」，是世界為期最長的街頭藝術行動，在今年台南400重要時刻，「紅球台南」以「視覺溝通x體驗營造x藝術跨界」多元面向，呈現台南與世界交陪方法，也期待全國民眾可以跟著紅球走進台南巷弄與古蹟，細細品味台南生活迷人處。（編輯：陳仁華）1130303