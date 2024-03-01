紅球計畫將現身台南 成大辦平行展推藝術理念

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫RedBall Project」，29日起將現身台南各景點，成功大學推出歷史街區策展行動平行展，盼讓大眾更瞭解紅球藝術行動理念。

台南市政府昨天宣布，自2001年發起，迄今遊歷全球40多個知名城市的紅球計畫，將從29日起至4月7日止，連續10天在台南各大景點現身，目前公布安平古堡、接官亭、國立成功大學未來館及河樂廣場4個地點，將紅球帶進台南街區巷弄，盼透過置入巨型藝術裝置，激發民眾對城市歷史關注。

成功大學助理副校長吳秉聲告訴中央社記者，為讓廣大觀眾更加瞭解紅球藝術行動理念，成功大學博物館與未來智慧工場聯手推出「紅球台南｜瑞波波 歷史街區策展行動平行展」，預計自台南歷史街區切入，帶領觀眾認識與府城過往息息相關的河道及港道，領略400年間台南水文地貌滄海桑田。

吳秉聲指出，成大將在2031年迎接創校100年，從1 931年開始，成大就與城市、國家發展密不可分，此次成大紅球平行展，將提供紅球台南完整行動論述與這座城市空間歷史發展，邀請各界重新認識及探索台南。

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成大提供資料指出，成大紅球台南平行展除將展出台南水文地貌相關文獻資料，作為「紅球台南」歷史脈絡補充，4月1日上午11時舉辦開幕儀式，藝術家波希克當天也會親臨成大勝利校區未來館進行一日現地創作，相信將為成大校園帶來無限創意與感動。

成大指出，世界上為期最長的街頭藝術行動紅球計畫，迄今巡迴遊歷過全球40多個知名城市，並為每個只會展出一次的城市創造美好歡樂氛圍，此次共度台南400特別不一樣，是在同一個城市移動10個不同地點展出，成大博物館策辦平行展涵蓋4大單元，期待民眾能藉此了解紅球台南行動和城市之間連結。（編輯：謝雅竹）1130301