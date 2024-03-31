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紅球陸續現身台南10景點 市府估每日湧近4000人次

2024/3/31 17:32（3/31 18:36 更新）
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紅球台南歷史街區策展行動31日移展台南公園念慈亭，充氣後在南側臨湖處亮相，吸引許多旅客湧入，拍照留念。中央社記者董俊志攝 113年3月31日
紅球台南歷史街區策展行動31日移展台南公園念慈亭，充氣後在南側臨湖處亮相，吸引許多旅客湧入，拍照留念。中央社記者董俊志攝 113年3月31日
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（中央社記者楊思瑞台南31日電）美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」在台南掀起熱潮，台南市文化局統計自29日登場至今，每日平均吸引近4000人次參與，創造熱鬧文化盛宴。

台南市政府文化局長謝仕淵今天透過新聞稿表示，自29日起，一顆神秘紅色球體在古都台南街頭巷弄間現身，吸引大量市民和遊客前往觀賞、互動，感謝觀眾對紅球藝術行動熱情支持，波希克精心策劃的藝術行動不僅帶來快樂回憶和美麗的照片，更讓市民和遊客改變看世界角度。

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣指出，從現場民眾的互動可觀察到，孩子們對紅球的興趣不僅在於球本身，更在於可透過紅球下方的欄杆縫隙觀察人潮，展現紅球改變世界觀的魔力。

文化局提供資料指出，由於前兩日觀展人數眾多，集章兌換「紅球台南胸章」數量有限，各兌換處已兌換一空，紅球藝術行動持續在台南展開，市民和遊客可透過活動官方LINE帳號獲取最新資訊及活動安排，一起步行台南，追逐紅球，感受古都魅力。

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，此次在台南從29日起連續10天出現於不同景點，已在風神廟接官亭、永樂市場、台南公園念慈亭登場，明天起依序為成功大學未來館、安平古堡、台南市美術館2館、河樂廣場、新化街役場、竹溪公園月見橋及大南門城。（編輯：謝雅竹）1130331

紅球計畫29日在市定古蹟風神廟接官亭啟動，充氣作業約半小時。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月29日
紅球計畫29日在市定古蹟風神廟接官亭啟動，充氣作業約半小時。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月29日
紅球計畫30日移展中西區永樂市場，置放在兩棟建築相通的人行天橋上。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月30日
紅球計畫30日移展中西區永樂市場，置放在兩棟建築相通的人行天橋上。中央社記者張榮祥台南攝 113年3月30日
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