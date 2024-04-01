紅球掀熱潮 台南清明連假旅宿訂房率約8成

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（中央社記者楊思瑞台南1日電）清明節連續假期將來臨，加上正值紅球台南歷史街區策展行動舉辦期，台南市政府統計目前旅宿業訂房率已約8成，並組專案小組加強查核旅宿房價及食品安全，要求業者遵守法規。

台南市政府觀光旅遊局長林國華今天透過新聞稿表示，近期食品安全事件頻傳，市長黃偉哲責成觀光旅遊局會同衛生局及消費者保護官，配合市府專案小組，加強查核旅宿業食品安全，全面防堵含蘇丹色素成分產品與原料流入台南。

林國華指出，市府近日再派員至轄內附設餐廳的旅宿業查核，詳細清點倉儲原料、廚房現場成品與半成品，並檢視進貨單據等資料，確認業者並無使用不合格產品或原料，同時要求業者落實食品安全衛生管理，多選購台南本地合格農產品，並優先採購產銷履歷及溯源機制的食材。

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他說，觀光旅遊局第一時間已提供不合格產品及原料清冊給轄內旅宿業，協助業者強化辨識含蘇丹色素產品或原料能力，另一方面，也透過公協會等管道加強向旅宿業宣導，應確實遵守發展觀光條例規定，實收房費不得超過核定房價。

林國華表示，風靡歐美的紅球計畫（RedBall Proj ect）在台南掀起熱潮，3月29日至4月7日以每日移動一個展出點方式，與民眾驚喜相見，目前統計清明連假台南旅宿業訂房率約8成，旅客應及早訂房，並選擇入住合法旅館及民宿才有保障。（編輯：黃世雅）1130401