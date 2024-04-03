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紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮

2024/4/3 14:28（4/3 14:45 更新）
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紅球台南歷史街區策展行動3日移展台南市美術館2館，紅球出現在府前路出入口。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
紅球台南歷史街區策展行動3日移展台南市美術館2館，紅球出現在府前路出入口。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）紅球台南歷史街區策展行動今天移展台南市美術館二館，紅球在南側府前路入口處出現，吸引大批民眾前往排隊與紅球拍照、互動，選擇入館參觀者，還可獲購票優惠與小禮物。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，今天進入第6天行程，移展至建築物造型獨特的台南美術館二館，館方一度擔心活動可能受上午地震影響，但策展團隊評估後仍依計畫進行，於10時許完成紅球充氣，出現位置也跟著揭曉。

活動於11時正式開始後，參觀人潮不斷，其中有不少幼兒園或國小學童團體，波希克不時出現在紅球附近，注意展出過程狀況，面對民眾要求合影來者不拒，人氣很旺，台南市副市長趙卿惠則在中午左右到場向策展團隊致意。

發起「紅球計畫」美國藝術家波希克（後）現身與參觀的小朋友互動。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
發起「紅球計畫」美國藝術家波希克（後）現身與參觀的小朋友互動。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
天氣雖熱，紅球仍吸引不少民眾參觀搶拍。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
天氣雖熱，紅球仍吸引不少民眾參觀搶拍。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣告訴中央社記者，南美館建築物相當有特色，波希克原本傾向把紅球設在露台處，但考量參觀人潮踴躍，露台階梯等進出動線可能不夠寬敞，有安全方面顧慮，最後選擇在建物南側府前路出入口，與露台上同樣能有充足陽光照射。

黃若珣表示，因為參觀民眾不少，策展團隊還是規劃近距離參觀動線及分批管制，盼讓大家享受較佳參觀品質，而台南今天天氣比較熱，提醒現場民眾要注意防曬及補充水分。

台南市美術館人員表示，在出入口內側與外側分別設有近距離參觀動線，館外為開放空間，入館仍需購票，館方配合推出優惠措施，只要加入「紅球台南丨瑞波波」官方LINE帳號好友，可享一般票半價優惠，購票民眾在南美館官方社群按讚或打卡，可獲贈活動紀念小禮物。

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，此次造訪台南預計在10個景點出現，已陸續於風神廟接官亭、永樂市場、台南公園念慈亭、成功大學未來館、安平古堡、台南市美術館二館掀起熱潮，明天起將依序在河樂廣場、新化街役場、竹溪公園月見橋及大南門城登場。（編輯：謝雅竹）1130403

大批民眾前往排隊等待近距離欣賞紅球、拍照互動。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
大批民眾前往排隊等待近距離欣賞紅球、拍照互動。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
紅球吸引民眾前往近距離互動拍照。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
紅球吸引民眾前往近距離互動拍照。中央社記者楊思瑞攝 113年4月3日
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