紅球台南4/5移展新化 市府推計程車共乘

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）紅球台南歷史街區策展行動掀起藝文觀光熱潮，明天將移展到歷史建築原新化街役場，也是此次唯一位在合併升格前台南縣轄景點，市府建議遊客可利用合作計程車隊共乘服務。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，迄今遊歷全球40多個知名城市，此次從3月29日起連續10天在台南不同景點出現，所到之處都吸引不少民眾湧入一探究竟，而此次選擇的10個景點中，除了原新化街役場，其他都位於台南早期都市發展核心地區。

台南市政府文化局新聞稿指出，新化是依地緣而生的典型淺山聚落，在水運、陸運發展年代是山產集散地，也是交通轉運、集貨貿易樞紐，波希克明天將搭乘此次活動合作廠商打造的紅球專車前往進行一日現地創作，遊客則可利用活動合作計程車隊提供晶英酒店至新化、高鐵站至新化共乘服務。

文化局指出，波希克去年底到台南選擇活動地點時，也曾造訪鹽水歷史街區，非常喜歡魚鱗巷、連成巷、王爺巷等巷弄，也考慮過永成戲院、八角樓等可彰顯歷史文化景點，但後來考量人潮、光線、民眾參觀安全性等因素，還是得做出取捨。

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紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣表示，此次選擇新化區，除了可象徵著山海交匯之城，原新化街役場也象徵曾為方便快捷重要據點，位於轉角處優勢，提供各方向來往民眾視覺饗宴，還可彰顯西洋歷史式樣風格，在台南400年時光旅程中營造歷史街區樣貌。

台南市文化局指出，此次紅球台南計畫最終站為7日在大南門城，希望喜愛此次活動的民眾一起到展出地點南門公園，用台南人的日常向紅球道別，另外，與成功大學博物館合作推出紅球台南歷史街區策展行動平行展，將持續展出至10日，提供完整行動論述與台南城市空間歷史發展。（編輯：黃世雅）1130404