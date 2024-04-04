紅球現身台南河樂廣場 戲水兼拍照熱鬧滾滾

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（中央社記者楊思瑞台南4日電）紅球台南歷史街區策展行動今天移展河樂廣場，出現在廣場中央接近金華路下方親水區，適逢假日加上天氣炎熱，本來就有許多戲水人潮，加上跟隨紅球腳步的遊客，現場熱鬧滾滾。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，今天進入第7天行程，移展至高人氣親水景點河樂廣場，如大多數民眾預期出現在親水區，民眾可一邊玩水、一邊與紅球互動、拍照，策展團隊準備過程就吸引不少民眾圍觀，上午11時正式開放。

與先前幾場不同，策展團隊並未於現場規劃參觀動線及分批管制等措施，民眾可自由從各角度接觸、拍照，水池邊還有不少繪畫愛好者創作寫生作品。

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣告訴中央社記者，此次在策展主題是配合台南水文環境走訪歷史街區，但到今天第7個景點，才有機會實實在在與水環境結合，波希克在現勘景點過程中就對河樂廣場留下極深刻印象，讓遊客一邊玩水一邊親近紅球，也最符合波希克想法。

黃若珣指出，今天活動現場沒有規劃參觀動線及管制措施，看到不少民眾是親子一起出遊，氣氛很歡樂，大家在注意安全及原本場地使用規則情況下，想怎麼玩就怎麼玩。

台南市政府提供資料指出，河樂廣場為原中國城舊址，曾是台南重要商圈之一，經拆除後改建為親水公園，於2020年3月7日開幕，為台南市區最大的親水廣場，更曾被富比世雜誌譽為「全世界最值得期待的七大公園」之一。

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公園內特意保留部分中國城遺構，並規劃拆除回填展示區，讓民眾了解曾歷經台南府城最繁華的運河碼頭、中國城興衰，直至今日蛻變為親水公園，成為一個具有歷史足跡場所，「河樂廣場」寓意為西起環河街、東至康樂街，由兩條街各取一字組合而成，河樂音同「和樂」，也是適合親子同遊戲水場域。

波希克2001年發起「紅球計畫RedBall Project」，迄今遊歷全球40多個知名城市，此次造訪台南預計在10個景點出現，已陸續於風神廟接官亭、永樂市場、台南公園念慈亭、成功大學未來館、安平古堡、台南市美術館二館、河樂廣場掀起熱潮，明天起依序在新化街役場、竹溪公園月見橋，大南門城登場。（編輯：陳政偉）1130404