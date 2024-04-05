紅球台南展出遭鷹架刺破 拚緊急修復再現身

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（中央社台南5日電）紅球台南歷史街區策展行動今天移展新化區歷史建築原新化街役場，但充氣過程遭鷹架刺破，策展團隊檢視後決定原地修復，希望能趕在下午3時完成充氣重新展出。

台南市文化局長謝仕淵下午接受媒體聯訪表示，因展出地點為歷史建築，藝術家規劃比較謹慎，充氣時以架設鋼架方式分擔兩側建築物承受壓力，不料因鷹架太銳利，將紅球刺破一個洞，紅球約10年前在美國展出過程也曾發生類似情況。

謝仕淵表示，經藝術家檢視後，發現破裂部位還在可修補範圍，已經在工作人員協助下，使用專用修補工具處理，希望能在下午3時前完成修復，重新充氣展出，並將卸展時間從原訂的下午5時延後至6時。

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣說，原本規劃是在原新化街役場建物與旁邊另一棟建物間通道架起鷹架，把紅球置放在鷹架上方充氣，預計充氣完成後移開鷹架，讓紅球「卡」在兩棟建物間，下方空間可供觀眾通過，是此次在台南10場次中，唯一可讓觀眾在下方與紅球互動場次。

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黃若珣指出，依原計畫需要約3小時準備及為紅球充氣，加上原創藝術家相當重視自然光線，不考慮在夜間加設燈光展出，因此將改為把紅球置放在地面上，修復完成後能較快重新布展，還可讓到場民眾有時間與紅球近距離接觸。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，今天進入第8天行程，除了是此次唯一在原台南縣轄內景點場次，也被策展團隊形容為困難度最高一場，但在上午10時正式開展前不久，紅球被鷹架刺破，隨即展開緊急修復。（編輯：黃世雅）1130405