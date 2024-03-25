台南新營藝術季回歸常民 邀大眾像水般美美舞動

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（中央社記者趙靜瑜台北25日電）今年適逢台南400年，台南市文化局攜手阮劇團舉辦第12屆「新營藝術季」，以「水水的起點」為發想，推出全齡參與式工作坊及演出，廣邀親子、全民親身參與，在藝術裡如水般美美舞動。

台南市文化局長謝仕淵今天在記者會上表示，這次為了新營藝術季北上，很希望透過藝術季，讓大家對於新營有更多認識。

謝仕淵說，新營文化中心就在嘉南大圳旁，在地文化的傳承永續猶如圳水川流不息，「新營是文教區，也是科技新都，我們希望透過新營藝術季主軸舞蹈與平權，回應外界對台南文化古都的想像，看到更多未來。」

今年新營藝術季由微光製造王宇光及李尹櫻，首度跨界擔任藝術季雙策展人。微光製造藝術總監王宇光今天在記者會上表示，他在場勘時看見新營文化中心演藝廳旁邊階梯上，有許多阿姨、阿嬤對著鏡子就開心自在跳起廣場舞，「我們認為藝術季可以像水一樣滲透到生活，透過身體這個介質從工作坊開始，最後一起站上舞台跳舞。」

李尹櫻表示，透過這次策展，很希望可以邀請在地民眾加入，不只是以觀眾身分，而是以參與者的角度一起演出，透過身體說自己的故事。

阮劇團藝術總監汪兆謙表示，今年新營藝術季希望用不同方式說故事，邀約優秀藝術家策展，從民眾生活不可或缺的水出發，用藝術帶出新營的水文與人文，希望新營藝術季可以結合台南的過去、現在跟未來，找到一個新的表現台南的語彙。

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2024年新營藝術季自3月起到6月29日，將推出一系列演出、工作坊、講座及戶外活動。阮劇團將演出「故事三輪車－聽．講．攏佇遮」，斜槓青年創作體演出「你欲泅去佗位？」，也將有「水花花市集」。

藝術季活動期間也策劃「到處跳舞」工作坊、微光製造親子舞蹈工作坊「到處跳舞在新營－大手小手牽牽手」、影響．新劇場「青春行動代號：足水啦！」、樂齡工作坊－秀琴歌劇團 x 銀齡長者 x 微光製造「唱跳攏佇遮 Swing 冰菓室」等多場系列演出、講座及展覽。（編輯：張雅淨）1130325