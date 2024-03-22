台灣燈會高鐵燈區光環境工程 奪法國設計獎金獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南22日電）2024台灣燈會3月10日落幕，台南市長黃偉哲今天在臉書宣布，台灣燈會「高鐵燈區」光環境工程奪得法國設計獎金獎，留下令人讚嘆的美學成就。

黃偉哲今天在臉書（Facebook）指出，繼「新營波光節」獲得美國繆思設計大獎金獎，2024台灣燈會「高鐵燈區」光環境工程又勇奪法國設計獎金獎。

黃偉哲表示，台灣燈會「高鐵燈區」光環境以過去400年古都歷史為主軸，結合現今光影科技，打造貫穿過去到未來的時空光廊。

台南市政府發布新聞稿指出，法國設計獎是知名國際設計大獎，由國際獎項協會（IAA）設立。獲獎評語提及「高鐵燈區」光環境工程以「古都」為主題，呈現台南長達400年文化歷史變遷。

台灣燈會「高鐵燈區」光環境，從荷蘭、清朝時期歷史建築型態，到當代高科技發展意象表現，又以台灣船、西拉雅圖騰、龍、黑面琵鷺、鹿等具體形象，傳達台南古老與創新、堅持永續發展的城市特徵，配合街道環境整體設計，打造貫穿過去到未來的藝術光廊。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

市府文化局表示，獲獎的光環境工程由無限靈感公司設計製作，運用靈活思維創意，以各式文化與自然元素，串接台南古都意象與台灣燈會主題「龍耀台南」，善用光線與色彩打造燈區道路光環境，迎接遊客欣賞藝術創作的美好。

台南文化局長謝仕淵說，光環境工程作品於燈會結束卸展後，陸續轉換展場，分散在博物館、文化中心、文化園區和廟宇等場域和場館，延續藝術生命。（編輯：郭諭儒）1130322