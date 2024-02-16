濃縮複雜之美 王宇光舞作「捺撇」西葡國際巡演

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（中央社記者趙靜瑜台北16日電）由編舞家王宇光成立的舞團「微光製造」，今年第一次入選國藝會演藝團隊年度獎助專案補助名單，舞作「捺撇」也在葡萄牙與西班牙展開巡演，葡萄牙當地媒體給予「濃縮複雜之美」的好評。

王宇光今天接受中央社專訪時表示，今年是充滿希望與挑戰的一年，謝謝評審團的支持，讓舞團第一次入選國藝會演藝團隊。王宇光今年沒有在家過農曆新年，年前轉了3班飛機，飛行超過24小時抵達葡萄牙，受邀在GUIDANCE吉馬列斯國際當代舞蹈節（GUIDANCE International Dance Festival）演出「捺撇」。

作品「捺撇」創作核心概念由一撇跟一捺組成「人」為出發點，討論人與人之間互動改變。舞者透過重心的位置轉移，在特殊工法交疊製成的4公尺乘以4公尺手作全白宣紙上舞動，隨著身上流淌的墨液，在紙上展現2名舞者以身體動態所展現的存附關係。

王宇光說，這是作品首次在400人的鏡框式劇院演出，對團隊來說，是非常好的挑戰和機會。演後座談觀眾反應相當熱烈，葡萄牙當地「加利西亞」戲劇雜誌表示，「彷彿是東方詩歌中的俳句，將複雜之美濃縮與綜合後，『捺撇』呈現了極致的簡約與細緻」。

微光製造由舞蹈工作者王宇光與李尹櫻於2019年成立，創作當代舞蹈作品，並發展「到處跳舞」計畫，透過對身體探索、提問，持續創造當代身體的獨特性。

王宇光表示，現在他們已經抵達西班牙巴塞隆納花市劇院（Mercat de les Flors）工作，準備劇院「台灣全景」（Panorama TAIWAN）專題演出。王宇光說，花市劇院「捺撇」去年就完售，「感謝文化部等單位支持，讓我們可以在這麼迷人的城市演出。」

微光製造「捺撇」將於2月17日及18日演出，地點在巴塞隆納花市劇院。（編輯：張雅淨）1130216