更多編輯台推薦新聞：
圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 文化

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷」珍藏展 一般票3/11提前開賣

2024/2/27 13:08（2/27 13:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
奇美博物館將於5月引進超級國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，為英國國家藝廊成立200年來首度來台，帶來50名大師真跡。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月19日
奇美博物館將於5月引進超級國際大展「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，為英國國家藝廊成立200年來首度來台，帶來50名大師真跡。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 113年2月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南27日電）奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」5月2日開展，限量三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」3月1啟售，5月及6月各場次票券也提前於3月11日開賣。

奇美博物館今天發布新聞稿指出，奇美博物館和英國國家藝廊共同主辦「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，將展出從文藝復興到印象派共50名大師、52幅真跡原作，這是英國國家藝廊200年首度來台巡迴，被譽為台灣史上最高規格的西洋畫展。

展覽訊息公布後，引起各界關注，館方決定修正售票時間，原訂4月1日啟售一般票券（全票、優惠票），將提前至3月11日開賣，當天中午12時起開放5月及6月票券預購；5月20日中午12時起開放7月至9月票券預購，購票需指定日期、場次，全票新台幣550元，優惠票450元。

3月1日開賣三大主題票券「早鳥票、週三藝享票、開幕限定票」則是限量販售。5月2日開展後，博物館現場也會販售當日一般票券，且依展廳人流開放民眾排隊參觀；所有票券不可重複入場。

奇美博物館「從拉斐爾到梵谷：英國國家藝廊珍藏展」，展期5月2日至9月1日。（編輯：陳清芳）1130227

#奇美博物館
#拉斐爾
#梵谷
延伸閱讀
英國國家藝廊首度來台 梵谷莫內拉斐爾真跡5月奇美博物館展出高美館30週年跨國合作 畢卡索安迪沃荷等35位大師真跡6月展出
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.240