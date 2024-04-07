台南掀紅球熱潮 市府統計吸客逾10萬人次

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）紅球台南歷史街區策展行動10天展期今天落幕，台南市政府統計共吸引超過10萬人次觀眾，掀起全民「追球」熱潮，成為近年台灣少見大型互動街頭藝術盛事，也使歷史街區更受關注。

台南市政府文化局長謝仕淵透過新聞稿表示，這次活動以美國藝術家獨特視角，探索台南歷史街區生活場景，透過高彩度紅球景觀衝擊，每天在不同景點創造不同夾揉角度，吸睛效果十足，帶領觀眾重新探索古蹟、窄巷、水面等歷史場域。

謝仕淵表示，不少民眾參觀時發揮創意取景拍照，更與古都人文歷史、環境產生對話，讓紅球計畫成為以視覺溝通和藝術共創活動，每個人都在視覺、藝術及歷史爬梳中展開獨特對話，重新認識並一起擁有這次豐富盛宴。

他說，活動期間吸引來自各界熱烈響應，不僅促成網路上多樣化歷史人文回顧，現場畫家寫生、傳統與現代舞共演、老店產品共創、吉祥物趣味互動等，共有超過10萬人次觀眾參與，深度體驗台南「生活博物館」內涵。

謝仕淵指出，紅球每日充氣、消氣過程就吸引人潮圍觀，彷彿是可讓人感到療癒之情的日常生活縮影，「紅球計畫」10天所帶來的衝擊，展現台南蓬勃文化生命力，也期待未來歷史環境與藝術互動更加繽紛多彩，結合人文、環境與藝術，開創進化為內容更豐富的生活博物館。（編輯：謝雅竹）1130407