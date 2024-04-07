紅球計畫台南掀熱潮 波希克最終站親向觀眾致謝

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）紅球台南歷史街區策展行動最終站今天在古蹟大南門城登場，擺放於屬於內城建築的寧南門，發起紅球計畫藝術家波希克認為此次台南行相當成功，展前特地拿麥克風向民眾致謝。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，3月29日起連續10天在台南不同景點出現，所到處都湧入大批人潮，今天最終站選擇中西區南門公園內的古蹟台灣府城大南門，紅球充氣布展階段就湧入不少民眾圍觀，擺設地點隨後揭曉，紅球就塞在寧南門通道。

依台南市政府提供資料指出，大南門是清領時期出城主要孔道之一，城外為荒涼墳區，常有無賴、土匪聚集滋擾鄉民或商旅，因此城門設計成半月形「甕城」，當敵人來犯時可假裝外廓門被攻破，待敵人進入外廓與城門間狹窄空間，就可以「甕中捉鱉」，內門上有「寧南門」3字、外門上有「大南門」3字。

策展團隊特別安排鄰近的建興國中擊鼓隊及舞蹈團進行開場演出，校方並準備紅色手絹等紀念品送給波希克。

波希克特別在開展前拿起麥克風向到場民眾致意，他說，南門公園環境相當優美，很適合全家出遊休憩，也很感謝大家支持這次活動，隨後有不少民眾要求與波希克合照留念。

主辦單位採分批開放民眾進入外廓與城門間空間，限時讓入場民眾近距離與紅球互動拍照，也能親身體驗「甕城」，城門外排隊人龍一直未中斷。

紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣告訴中央社記者，原本此次辦展前還擔心紅球計畫在台灣的知名度可能不夠，沒想到熱度超過預期很多，在網路上也引起許多相關討論議題，連波希克都對這個熱潮感到意外，而波希克也認為，每場次展出都與策展理想相當吻合。

黃若珣表示，此次為活動設定目標是帶民眾跟著紅球造訪不同歷史街區，像台南公園、安平古堡、南門公園等景點，其實本來知名度就很高，但也許很多在地人已很久沒有走進這些地方，甚至不清楚相關街區歷史脈絡，隨著紅球活動創造話題，大家更能感受台南文化底蘊。

台南市長黃偉哲也到場向波希克致意，感謝波希克把國際級活動帶進台南。

黃偉哲接受媒體聯訪表示，看起來只是一個沒什麼了不起的球，但背後帶給大家的想像空間無限，此次許多人全家出動，也有台南人帶著新朋友參加，跟著紅球欣賞台南古蹟、市景，體驗人文風情，紅球帶來的人潮與關注，遠遠超過先前估算與想像。

黃偉哲說，雖然很想邀請紅球有機會再到台南，但因以往慣例是只會造訪同一座城市一次，可能要看波希克願不願意為台南破例，但不論如何，不管紅球以後到哪裡展出，都會帶著台南的滿滿祝福。（編輯：謝雅竹）1130407

紅球台南歷史街區策展行動7日最終站選擇中西區南門公園內的古蹟台灣府城大南門，巨大紅球出現在寧南門通道，吸引不少民眾前往近距離接觸、拍照。中央社記者楊思瑞攝 113年4月7日

紅球台南歷史街區策展行動迎來最終日，7日在古蹟大南門城登場，參觀民眾進入外廓與城門間狹窄空間近距離拍照，也可體驗半月形「甕城」特色。中央社記者楊思瑞攝 113年4月7日

紅球台南歷史街區策展行動7日最後一天選在古蹟大南門城，民眾分批進入外廓與城門間空間，與巨大紅球互動拍照，並體驗特殊半月形「甕城」設計。中央社記者楊思瑞攝 113年4月7日