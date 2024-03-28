奈良美智喜見巡展計畫訪澎湖 加碼展台南隔離畫作

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（中央社記者王寶兒澎湖縣28日電）日本藝術家奈良美智今天為「朦朧潮濕的一天」在台10年巡展第2站揭幕，他認為澎湖非常符合他所想的巡展地點，並加碼展出在台南隔離所作畫作，很期待澎湖開拓館呈現作品的樣貌。

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展開幕記者會今天下午於澎湖縣政府前廣場舉行，該展由中華文化總會、奈良美智基金會與澎湖縣政府共同舉辦，繼「朦朧潮濕的一天」去年在高雄內惟藝術中心展出後，此畫作這次首次前進台灣離島。

奈良美智穿著印有LOVE字樣的T恤現身，他不常公開談話，接過麥克風時說「很緊張」，因為不太會說話，「我很開心『朦朧潮濕的一天』巡展第1站在高雄時有很多人去欣賞，當我知道第2站要到澎湖時，我也希望拿出最好的作品。」

奈良美智表示，他在啟動「朦朧潮濕的一天」巡展計畫時，就希望能在完全沒有電車，且公車不易抵達的地方展覽作品，「沒想到第2站就實現我最大的願望。」他刻意選擇擁有90年歷史的澎湖開拓館展出，「因為我想知道我的作品會在這空間裡有什麼樣的展現。」

有別於高雄內惟藝術中心展出以畫作及攝影作品為主，奈良美智特別加碼過去為「奈良美智」個展來台隔離所畫的27張隨手繪畫，他說：「希望大家觀賞時想到是我在台南隔離期間畫出來的，我真的非常感謝一站一站巡展下，能得到這麼多人幫助，完成我的作品旅程，很謝謝大家。」

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文總秘書長李厚慶補充，這次展覽除可欣賞到尺寸達220x195公分的巨幅畫作「朦朧潮濕的一天」，更是奈良美智首次在台灣展出「思考者」（Thinker）、「和平的夜」（Peaceful Night）、「激昂世代」（Fired Up Generation）及「在風中哭泣」（Crying in the Wind）等陶器作品，還有2015年在台灣旅行的攝影作品，同時也能欣賞庫頁島攝影作品的幻燈片展示等。

「跟著朦朧潮濕的一天去澎湖」展將在29日起於澎湖開拓館展出至9月1日。（編輯：張雅淨）1130328