馬祖藝術島策展計畫 奪iF Design設計獎

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（中央社記者王寶兒台北5日電）第2屆馬祖國際藝術島去年9月開展，融入在地熟悉風景的策展計畫之一「島嶼風景」，今年獲得iF Design設計獎，從72個國家、地區的1萬800件作品中脫穎而出。

「島嶼風景」計畫由來自阿美族的藝術家那高．卜沌Nakaw Putun、吳漢中擔任策展人，挑選在地居民習以為常的交通樞紐、公共空間及具象徵意義的重要地景設置作品，透過藝術創作構築島嶼新風景，也表達了藝術關照的公共議題。

馬祖國際藝術島由連江縣政府與中華文化總會主辦。文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，「島嶼風景」計畫有對戰地歷史的回望、對未來的展望，既有在地藝術家的觀點，也有國際藝術家的視角。很高興「島嶼風景」獲iF Design肯定，相信國際社會也能透過這個策展計畫，對馬祖有更多認識和想像。

馬祖國際藝術島是為期10年的藝術計畫，規劃每2年舉辦一次，第2屆以「生紅過夏」為命題，擴展到四鄉五島，集結9大策展計畫、超過70組作品與展演活動，51天展期中，共計3萬2000人次造訪。

李厚慶分享，第3屆馬祖國際藝術島預計於2025年秋天登場，邀請大家一同登島，感受馬祖的魅力與潛力。（編輯：張雅淨）1130305