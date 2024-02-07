文總WE ARE回顧台灣大小事 號召全民除夕團聚

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（中央社記者王寶兒台北7日電）台灣饒舌音樂、職棒啦啦隊女孩、亞運奪牌游泳選手，文總9日將推出除夕節目WE ARE，將這些乍看相距遙遠的元素合而為一，透過多元表演呈現台灣大小事，召喚民眾共鳴與創造未來團聚回憶。

中華文化總會在2023年首度推出除夕節目「WE ARE我們的除夕夜」，今年持續強調「跨界共演」，藉由觀眾從未看過的表演組合，呈現台灣多元文化風景。

文總秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，跨年夜是團聚的時光，圍爐收看除夕特別節目是台灣人的集體記憶，「所以文總要打造9到99歲都可以看的節目，陪大家回顧這個土地上發生的大小事，展望新的一年。」

李厚慶預告，近年發生的熱門事件如台饒崛起、電影「關於我和鬼變成家人的那件事」角逐奧斯卡、蝶王王冠閎亞運奪牌、國際爆紅的職棒啦啦隊女孩，這些元素都將呈現節目中，王冠閎也將於節目驚喜現身。

2024年「WE ARE我們的除夕夜」節目日前錄製完成，在網路上已掀起熱烈討論。像是由5566、FEniX、AcQUA源少年組成的限定團體THIRTEEN，唱跳多首跨時代的台灣男團知名神曲，還有玉女掌門人蘇慧倫與玖壹壹、HRC KiDS合作演出。

李厚慶表示，每回邀請不同團體創造出來的火花，都是驚喜的禮物。他衷心感謝每一演出團體之間建立起的緣分，還有幕後工作者的居中協調，「這是藝人、表演團體、製作人、設計師的共同創作，帶有這塊土地集體記憶的節目。」

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「共演」目標是初衷，李厚慶說，像是由5個樂團JADE、怕胖團PAPUN BAND、麋先生MIXER、好樂團GoodBand、甜約翰Sweet John的演出段落，樂團練習至凌晨，協調超過20名樂手每人的「最佳戰鬥位置」，也建立未來合作契機。

2024年「WE ARE我們的除夕夜」將於9日在華視主頻道、中華電信MOD，以及文化總會YouTube頻道、文化總會Facebook、LINE TODAY、TaiwanPlus、Yahoo TV（10日）等網路平台播出。（編輯：張雅淨）1130207