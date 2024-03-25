文總參加橘色惡魔畢業公演 再促台日交流

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（中央社台北25日電）日本京都橘高校吹奏樂部2度訪台引起「橘色惡魔」旋風，文總秘書長李厚慶昨天率團出席「橘色惡魔」第60回定期演奏會（畢業公演），他今天訪校時特別以小號吹奏日本畢業名曲獻給即將畢業的學生。

京都橘高校與台灣的緣分始於2022年受中華文化總會之邀於國慶大會演出，去年再度訪台，1週內跳點高雄、台北與新北，所到之處皆聚集眾多人潮，足見台灣民眾的高度喜愛，而「橘色惡魔」去年返日前便和文總約定要在今年畢業公演上再見。

橘高校吹奏樂部部長中島今天透過新聞稿表示，感謝文總參加他們的畢業公演，從前年開始有機會2度到台灣演出，與台灣國高中生交流，對他們而言是很難得而美好的經驗，雖然畢業生們即將離開吹奏樂部，現役同學們也會繼續努力，將台灣跟日本的交流持續下去。

李厚慶今天率文總團隊訪校，並參與吹奏樂部應屆畢業生的引退式（畢業儀式），由京都橘學園理事長片山傳生、顧問梅本裕、橘高等學校校長安田文彥、事務長藤本義德，以及吹奏樂部顧問兼城裕等人盛情接待。

引退式上，李厚慶特別以小號吹奏日本歌曲「旅立ちの日に」（啟程的日子），祝福畢業生鵬程萬里，即使臨時上陣五音不全，仍讓學生們感動不已。

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李厚慶說，文總連續2年邀請京都橘高校訪台，有些吹奏樂部成員將陸續成為大學生，再過幾年也將進入職場，期盼他們高中時在台灣留下的美好回憶，可以成為未來再訪台灣的動力，也將這份台日友誼分享給身邊的親朋好友。

安田文彥表示，感謝文總一直以來的支持，吹奏樂部學生們非常期待能夠再到台灣演出，也有許多國家因為他們在台灣受到的高度支持，開始關注橘高校吹奏樂部，令他們非常感謝。（編輯：張雅淨）1130325