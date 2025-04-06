法國人道藝術節看左派 一種不安現狀的感覺

龐克教母佩蒂史密斯（Patti Smith）上週宣布將參加2025年法國人道藝術節（Fête de l’Humanité），這場由法國老牌左派媒體「人道報」 舉行的大型露天露營活動，為期3天，結合思辨與藝術，讓政治人物、藝術家與行動者齊聚。去年吸引45萬人參加，今年將迎來第90屆。

紐約時報曾將此活動比喻為「胡士托音樂節」（Woodstock），用音樂批判社會，展現嬉皮精神；也像在偏遠荒地舉行「火人祭」（Burning Man），需付高額門票串連社群。

2024年，「人道藝術節」於9月13日至15日舉行，因採訪親臨現場的我，除了欣賞目不暇給的音樂、戲劇、電影、書展外，更震驚於眼前滿出來的左派政黨，它們無以計數，並擁有各式各樣的立場。

在這裡，左派是一種不安現狀的感覺；政黨，是一種有保存期限的集體意識。

從中間偏左到極左，從法國的左到全世界的左

法國「人道藝術節」舉辦在巴黎南郊艾松省的前空軍基地，占地50公頃，由350座帳篷搭建出政黨村、書籍村、思辨講堂、表演舞台、露營區等。（法國人道節藝術節提供）中央社記者李若韻巴黎傳真 114年4月6日

「人道藝術節」在巴黎南郊艾松省（Essonne）的前空軍基地舉行，占地50公頃，差不多兩個台北大安森林公園的面積，為一片廣大的沙地，周圍都是玉米田。

場內中央設有「思辨講堂」（Agora），舉辦120場政治辯論會；各角落設3座主舞台，無間斷放送60場大型音樂演出，包含龐克、搖滾、饒舌、民謠、電子、流行音樂等，讓民眾徹底狂歡。最特殊的是能容納2萬人的露營區，讓觀眾夜宿現場，不必擔心錯過末班車。

主辦方也在這片廣場上建立起以政治人物命名的大道，通往由350座帳篷組成的政黨村落，如中間偏左的「社會黨PS」、左派並重視環境議題的「綠黨EELV」、極左派的「不屈法國黨LFI」、「法國共產黨PCF」等；亦有強調無政府主義的反體制行動者們。

除了以政黨分類外，藝術節裡最具人氣的是「世界村」，將來自80個國家的左派政黨一一並列，2024年的主題為巴勒斯坦，黑白格紋圍巾隨處可見，參加者甚至現買現戴。此外，古巴音樂、舞蹈、調酒和革命家切格瓦拉的肖像平起平坐，所有人都從容的討論政治。

亞洲參與國有越南但未見中國。2022年，法國綠黨與歐洲議員曾在藝術節對中國共產黨攤位發起抗議，指其對維吾爾族的迫害已侵犯人權，不應出席「人道藝術節」。

2024年，多數法媒聚焦於正在藝術節上演的黨內分裂。由梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）主導的「不屈法國黨LFI」，因強烈批評以色列在加薩的軍事行動與殖民體制，引發黨內另一位政治新星魯芬（Francois Ruffin）公開反對並切割。

魯芬在藝術節的「思辨講堂」向群眾提出質疑，他認為「不屈法國黨LFI」已失去當年對青年與勞工的承諾，僅為選票發表模糊的種族與移民言論，與他的道德與政治信仰背道而馳，決定退黨。他帶著當年在北法所創立的左派小政黨「皮卡第崛起」（Picardie debout）離開，希望在法國郊區與中心之間建立橋梁。

法國「人道藝術節」中最著名的「思辨講堂」，在3天內舉辦近120場政治辯論會。（法國人道節藝術節提供）中央社記者李若韻巴黎傳真 114年4月6日

法國「人道藝術節」的音樂表演最具人氣，共計3大舞台，在3天內無間斷的放送60場大型音樂表演，並規劃能容納2萬人的露營區，讓觀眾夜宿現場，不必擔心錯過末班車。（法國人道節藝術節提供）中央社記者李若韻巴黎傳真 114年4月6日

藝術能支持政治，但不為政治服務

2024年的「人道藝術節」正慶祝「人道報」成立120年，「人道報」由提倡社會主義與人道主義的饒勒斯（Jean Jaurès）於1904年創辦，1918年與法國共產黨（PCF）結盟，成為黨報，直到1994年脫離政黨，持續關注勞工權益、殖民歷史、國際戰爭等議題。藝術節特別設立展覽帳篷，呈現其歷史轉型，吸引許多參觀者。

除了政治人物與藝術家外，藝術節也設有書籍村，邀請作家、漫畫家與出版社進駐。

梅爾（Maël）是一名紅髮紅鬍鬚的出版編輯，在書籍村入口擺設一個複合攤位，有酒吧、諷刺漫畫、童書、塗鴉貼紙，還有三名漫畫家為讀者簽名。他向中央社記者表示，「人道藝術節」充滿人情味，參加者年齡層從小朋友到祖父母都有。

梅爾的出版社「紅鬍怪叔叔」（Rouquemoute）專門出版看似荒唐卻針砭時事的諷刺漫畫，他說：「我們不代表特定政治立場，也不為任何政黨宣傳，但讓讀者發笑的內容，往往反映了社會的關鍵問題，幽默中總藏著政治。」

法國著名的新聞漫畫雜誌「圖像雜誌」（Revue Dessinée）也來擺攤，編輯瑪莉（Marie）向中央社記者介紹「綠藻惡夢」，該刊自2018年揭露布列塔尼地區的毒藻污染以來，觸怒飲食產業集團，引發政治與媒體風暴，作者至今仍遭黑函攻擊。台灣已在2023年出版中文版。

瑪莉說：「藝術能支持政治，但不為政治服務。藝術是一個媒介，能好好解釋議題，並向世界補充觀點，以不同的形式傳遞訊息。」

除了單向展示作品外，「抵制廣告侵襲」協會舉辦工作坊，邀請藝術節參與者一起共創「假海報」—將現有廣告改編後再貼回去，藉此干擾閱聽與思考。

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工作人員凱米爾（Camille）向中央社記者說：「我們是藝術行動者，將社會運動與藝術結合。我們認為藝術不該只是被販售的商品，它是一種形式，也是一種力量，能與議題結合。」

第90屆法國「人道藝術節」，即將在2025年9月12日至14日舉行。（編輯：吳協昌）1140406