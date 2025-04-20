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立陶宛杉原千畝公園櫻花季迎人潮 背後藏人道故事

2025/4/20 13:24（4/20 13:51 更新）
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位於立陶宛首都維爾紐斯的杉原千畝櫻花公園有數十棵日本政府贈與的櫻花樹，每年約4月下旬盛開，吸引許多民眾前來賞櫻。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
位於立陶宛首都維爾紐斯的杉原千畝櫻花公園有數十棵日本政府贈與的櫻花樹，每年約4月下旬盛開，吸引許多民眾前來賞櫻。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯20日專電）立陶宛近日氣溫驟升，首都維爾紐斯（Vilnius）最高溫來到攝氏26度，市區內杉原千畝公園的櫻花綻放，吸引大批民眾前往賞櫻，體驗日式春日風情。

杉原千畝櫻花公園（Chiune Sugihara Sakura Park）位於立陶宛第2大河─涅里斯河（Neris River）河畔，開放式園區內有數十棵日本櫻花樹。這些櫻花樹種植於2001年，作為紀念日本外交官杉原千畝百年誕辰的活動之一。

二戰期間，杉原千畝在考那斯（Kaunas）擔任日本領事時不顧官方命令，簽發上千份過境簽證給來自立陶宛、波蘭和德國的猶太人，幫助他們逃離德國納粹迫害。當時1份簽證可供1個家庭使用，粗估杉原千畝因此拯救約6000名猶太人，被譽為「日本的辛德勒」，以色列人也將他視為道德楷模與歷史恩人。

杉原千畝的事蹟後來受到日本社會的重視，日本政府與人民贈送這些櫻花樹給立陶宛，象徵兩國的友誼，也紀念杉原千畝的人道精神與兩國文化交流。

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立陶宛的櫻花每年約4月中旬盛開，被視為春天正式到來的象徵。櫻花花期僅維持兩週，當地民眾與遊客紛紛把握機會前來捕捉美照與休憩，在這片粉色花海中留下春日回憶。

近年日本動漫文化在立陶宛越來越受到歡迎，許多角色扮演（cosplay）愛好者也趁櫻花盛開，把握「不必遠行也能彷彿置身日本」的機會，穿上精心打扮的服裝來到櫻花樹下拍攝角色照片，為櫻花美景增添繽紛色彩。（編輯：韋樞）1140420

杉原千畝在立陶宛擔任日本領事時，曾簽發過境簽證拯救許多猶太人，立陶宛設立杉原千畝櫻花公園以紀念他的人道精神。圖為公園入口處的紀念碑。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
杉原千畝在立陶宛擔任日本領事時，曾簽發過境簽證拯救許多猶太人，立陶宛設立杉原千畝櫻花公園以紀念他的人道精神。圖為公園入口處的紀念碑。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
立陶宛櫻花花期僅約兩週，當地民眾與遊客紛紛把握機會前來捕捉美照與休憩，也有許多民眾特意帶壽司來野餐。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
立陶宛櫻花花期僅約兩週，當地民眾與遊客紛紛把握機會前來捕捉美照與休憩，也有許多民眾特意帶壽司來野餐。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
杉原千畝櫻花公園的櫻花季也象徵春天的正式到來，報到賞櫻幾乎已成為維爾紐斯人每年的傳統，許多民眾也會特意打扮來拍美照。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
杉原千畝櫻花公園的櫻花季也象徵春天的正式到來，報到賞櫻幾乎已成為維爾紐斯人每年的傳統，許多民眾也會特意打扮來拍美照。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
近年日本動漫文化在立陶宛越來越受到歡迎，櫻花祭吸引許多角色扮演愛好者前來取景。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
近年日本動漫文化在立陶宛越來越受到歡迎，櫻花祭吸引許多角色扮演愛好者前來取景。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年4月20日
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