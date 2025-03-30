華府櫻花季人氣爆棚 氣候暖化連6年提早盛開

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（中央社記者侯姿瑩華盛頓30日專電）美國華盛頓櫻花季登場，環繞在潮汐湖畔的櫻花樹目前已達盛開階段，白色花海美不勝收，週末吸引大批賞櫻人潮擠爆湖畔，紛紛拿起手機搶拍，捕捉櫻花獨有的浪漫，前往朝聖的遊客不禁直呼「美翻了」。

春天可說是華府最美麗的季節，每年都會舉辦櫻花節，國家廣場（National Mall）、傑佛遜紀念堂（Jefferson Memorial）、潮汐湖（Tidal Basin）、東波多馬克公園（East Potomac Park）及華盛頓紀念碑（Washington Monument）的櫻花樹綻放，鋪成白、粉色花海，讓人看了心花怒放。

今年華府櫻花節於3月20日至4月13日舉行，美國國家公園管理局（National Park Service）表示，今年櫻花在28日達到盛開階段。以往華府櫻花大多在4月初盛開，華盛頓郵報（The Washington Post）報導，隨著人為導致的氣候暖化加速春天花開的腳步，這已是華府櫻花連續第6年提早盛開。

儘管如此，民眾賞櫻興致絲毫不減，本週末櫻花盛開，再加上天公作美，大批人潮擠爆潮汐湖、國家廣場及華盛頓紀念碑等賞櫻勝地。除了賞櫻、拍照，還有許多人攜家帶眷或跟朋友三五成群坐在草地上野餐，看著鄰近舞台上的太鼓表演。

來自亞特蘭大的阿德馬蘇（Pomi Admassu）特地帶著女兒到華府賞櫻。她接受中央社記者訪問表示，自己很喜歡花，這是第一次到華府看櫻花，直呼「美翻了」，明年一定還會再來。

在電台擔任主持人的阿德馬蘇說，聽說櫻花大多在日本，「我從沒看過這樣（美麗）景象」。

不僅大人，小孩也無法抵擋櫻花魅力。來自瓜地馬拉的小女孩Aitana和親戚一起到潮汐湖畔賞櫻，她受訪說，覺得很開心、興奮，櫻花很漂亮。

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櫻花季也結合放風箏活動，國家廣場、華盛頓紀念碑附近都可看到色彩繽紛、形狀多樣的風箏在空中飛揚。

根據國家公園管理局網站資料，日本於1909至1912年間致贈美國5000多株櫻花樹，象徵美日友好。如今櫻花已成大華府地區的象徵，市區與市郊隨處都可見到樹群，甚至不少大樓社區門口就有櫻花樹。（編輯：陳承功）1140330

美國華盛頓櫻花季登場，29日吸引大批人潮到潮汐湖畔朝聖，感受櫻花獨有的浪漫。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年3月30日

美國華盛頓櫻花季日前登場，環繞在潮汐湖畔的櫻花樹目前已達盛開階段，受到氣候暖化影響，這已是華府櫻花連續第6年提早盛開。中央社記者侯姿瑩華盛頓攝 114年3月30日