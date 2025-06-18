貿易緊張升級 經濟師下修2025星國經濟成長至1.7%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳昇鴻新加坡18日專電）新加坡金融管理局發布經濟師調查報告，專家認為，地緣政治緊張局勢，包括貿易緊張升級，是影響新加坡經濟成長的主要下行風險；預測2025年新加坡經濟成長從2.6%下修至1.7%。

新加坡對國際貿易的依賴程度高，經濟表現往往被視為全球貿易環境的晴雨表之一。

聯合早報等新加坡媒體今天報導，根據新加坡金融管理局發布的最新經濟師調查報告，經濟師預測，新加坡第二季整體通膨率為0.9%，核心通膨率為0.7%；估計全年整體通膨率為0.9%，低於先前預測的1.7%。在勞動市場方面，截至今年底失業率預估為2.2%略高於先前預測的2%。金管局上一次發布經濟師調查報告是在今年3月。

新加坡貿工部日前預估，今年經濟成長率預計介於0%到2%之間，先前預估的區間是1%到3%。在這次調查中，經濟師預測新加坡經濟在今年第二季成長3%，全年成長預測則從2.6%下修至1.7%。同時也預測新加坡製造業全年將萎縮0.3%。其他如金融與保險、營建、批發與零售貿易，以及住宿與餐飲服務業的成長則呈現放緩趨勢。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

經濟師認為，地緣政治緊張局勢，包括貿易關係緊張升級，是影響新加坡經濟成長的主要下行風險。受訪專家也將外部經濟放緩與金融環境收緊列為潛在風險因素。

報導指出，經濟師也認為，若貿易緊張局勢比預期緩和，最有可能帶動經濟成長加速；過半數受訪經濟師預測，金管局將在7月進一步放寬貨幣政策。金管局今年1月與4月連續兩次放寬貨幣政策，讓新幣升值速度放緩。（編輯：高照芬）1140618