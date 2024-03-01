艾瑪史東、莉莉葛萊史東爭金 安妮特班寧泳不放棄4度入圍

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（中央社網站1日電）今年奧斯卡最佳女主角入圍人選亮點多，從艾瑪史東銀幕最大尺度演出到瑪格羅比意外落馬，話題不斷。安妮特班寧以真人實事改編作品，4度問鼎奧斯卡影后，莉莉葛萊史東拿下演員工會獎同樣被視為奪金熱門。

艾瑪史東2017年以「樂來越愛你」首次入圍女主角就奪獎，7年後再度憑藉導演尤格藍西莫的奇幻作品「可憐的東西」入圍，並因為多了製片身分，有望成為繼影后法蘭西絲麥朵曼的「游牧人生」之後，同時拿到最佳影片與女主角獎座的第二人。

艾瑪史東在「可憐的東西」飾演為逃離丈夫虐待從橋上墜河自盡的孕婦，和被科學家用腹中胎兒大腦復活的「貝拉」。貝拉擁有成年女性的身體和嬰孩心智，透過學習快速成長而對家以外的世界充滿渴望，從此踏上未知的冒險。

她和導演尤格藍西莫曾在「真寵」合作，這回兩人再度攜手為「可憐的東西」打造充滿獨特魔幻魅力，貝拉一角被譽為是艾瑪史東從影以來最完美演出，先後拿下金球獎、影評人大獎、英國影藝學院電影獎，推升奧斯卡二度封后聲勢。

如果艾瑪史東今年順利摘金，也是尤格藍西莫2019年助奧莉維亞柯爾曼以「真寵」拿下最佳女主角之後，再度成功催生影后。

安妮特班寧（左）與茱蒂福斯特 （右）在「泳不放棄」飾演互相扶持陪伴的好姐妹。（圖取自facebook.com/nyadmovie）

安妮特班寧在「泳不放棄」飾演年屆60、仍決心成為世上第一位「不用防鯊籠從古巴泳渡到美國佛羅里達」的馬拉松泳將戴安娜奈德。她在這部人物傳記片中不靠化妝如實呈現歲月痕跡，演繹高齡女性追夢過程，演技再獲肯定。

一段向配角茱蒂福斯特的獨白，心痛陳述她在冰冷海水裡想起遭受性侵的過去，那個40多年後依舊令她作噁的加害者，一點都不受影響地待在泳者名人堂，她卻直到今日仍忍不住問當年14歲的自己為何不更用力抵抗。互相陪伴、一起勇敢的女性們在戲中沉痛表白，道出銀幕外許多女性封印在記憶裡的挫折和傷痛，也為好萊塢複習#metoo運動「挺身而出」主題。

安妮特班寧生涯入圍4次最佳女主角，1999年的「美國心玫瑰情」惜敗希拉蕊史旺的「男孩別哭」；5年後再以「情迷茱莉婭」入圍，沒想到又輸給希拉蕊史旺的「登峰造擊」，從影逾30載仍在等待她的首座小金人。

莉莉葛萊史東（左）在「花月殺手」飾演印地安奧塞奇族女性，被視為奧斯卡影后熱門人選。（圖取自facebook.com/ParamountTaiwan）

「花月殺手」講述印地安奧塞奇族發現油礦一夜致富竟引來白人入侵，族人慘遭流放後接連被謀殺。莉莉葛萊史東飾演當地部落女性，舉手投足和眼神演繹奧塞奇族女子面對白人丈夫與部落族人存續的掙扎。

葛萊史東拿下金球獎劇情類最佳女主角後，再奪有「奧斯卡風向球」之稱的演員工會獎，同樣被視為奪金熱門，若能勝出將是首位北美原住民金獎影后。

凱莉墨里根在「大師風華：真愛樂章」重拾復古造型，第3度問鼎奧斯卡最佳女主角。桑德拉惠勒在「墜惡真相」飾演因法籍丈夫墜樓身亡被控謀殺的德國女作家，能否突圍獲獎令影迷期待。

掀起粉紅浪潮的「Barbie芭比」女主角瑪格羅比在奧斯卡爆冷落榜，不只影迷抱屈，入圍最佳男配角的小勞勃道尼也忍不住直呼：「在我看來，瑪格羅比沒獲得足夠的讚譽。」

「芭比」劇情旨在諷刺女性在獲得才華認可所面臨的困難，美國小說家梅澤因此說：「提名肯尼而不是芭比，根本就是電影中的情節。」（編輯：黑立安）1130301