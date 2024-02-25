奧斯卡風向球美國演員工會獎 奧本海默大豐收

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）傳記電影「奧本海默」（Oppenheimer）今天在美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）大豐收，拿下最佳卡司、最佳男主角和最佳男配角獎。

法新社報導，第30屆美國演員工會獎頒獎典禮是第一個在Netflix全球直播的好萊塢電影盛會。

今天的頒獎典禮氣氛熱絡，一掃「美國演員工會暨美國廣播電視演員工會聯合會」（SAG-AFTRA）去年罷工陰霾。去年的罷工行動中，這支代表12萬名演員的工會針對薪資、分紅和人工智慧（AI）等議題槓上迪士尼（Disney）、Netflix等製片公司，經過多個月談判兩方終取得共識，演員也重回工作崗位。

英國男星伊卓瑞斯艾巴（Idris Elba）今天在頒獎典禮開始時說：「在歷經罷工那段艱困時期後，這次我們大家聚在一起，顯得格外有意義。」

「我想藉這個機會，向在場以及在家觀看轉播的諸位表示敬意與感謝，謝謝你們團結力挺SAG-AFTRA。」

大導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）執導的「奧本海默」贏得壓軸的最佳卡司獎，而參與演出的席尼墨菲（Cillian Murphy）和小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）則分別拿下最佳男主角和最佳男配角獎的肯定。

由於決定美國演員工會獎得主的人員，與奧斯卡金像獎投票群重疊甚多，「奧本海默」今天出線，進一步奠定它在3月10日奧斯卡頒獎典禮上得獎的機會。

「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）影星莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）今天一舉擊敗「可憐的東西」（Poor Things）的艾瑪史東（Emma Stone）等入圍者，勇奪最佳女主角肯定。

「滯留生」（The Holdovers）的達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）則一如事前預料奪下最佳女配角殊榮。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1130225