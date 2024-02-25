第30屆美國演員工會獎得獎名單 奧本海默大贏家

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards, SAG）今天揭曉得獎名單，「奧本海默」抱走3獎，包括席尼墨菲的最佳男主角獎，成了最大贏家。

美國演員工會獎電影類得獎名單是美西時間3月10日登場的奧斯卡金像獎頒獎典禮重要風向球，以下為得獎名單。

●電影類：

最佳卡司獎：「奧本海默」（Oppenheimer）

最佳男主角獎：席尼墨菲（Cillian Murphy）／「奧本海默」

最佳女主角獎：莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）／「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）

最佳男配角獎：小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）／「奧本海默」

最佳女配角獎：達芬喬伊藍道夫（Da'Vine Joy Randolph）／「滯留生」（The Holdovers）

最佳特技演出：「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One）

●電視類：

劇情類最佳卡司獎：「繼承之戰」（Succession）

喜劇類最佳卡司獎：「大熊餐廳」（The Bear）

劇情類最佳男主角獎：佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）／「最後生還者」（The Last of Us）

劇情類最佳女主角獎：伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）／「王冠」（The Crown）

喜劇類最佳男主角獎：傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）／「大熊餐廳」

喜劇類最佳女主角獎：艾尤伊蒂柏利（Ayo Edebiri）／「大熊餐廳」

電視電影或迷你影集類最佳男主角獎：史蒂芬．元（Steven Yeun）／「怒嗆人生」（Beef）

電視電影或迷你影集類最佳女主角獎：黃艾莉（Ali Wong）／「怒嗆人生」

最佳特技演出：「最後生還者」（譯者：劉文瑜）1130225