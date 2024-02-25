美國演員工會獎紅毯群星競豔 瑪格羅比巨大粉色裝飾吸睛

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（中央社洛杉磯24日綜合外電報導）在陽光普照的洛杉磯午後，好萊塢一線明星今天踏上美國演員工會獎（Screen Actors Guild Awards）紅地毯，展露迷人風采。

奧斯卡頒獎典禮前出現許多時尚趨勢，今天再現美國演員工會獎紅毯，包括經典的黑白、寶石色調與金屬色等，當然還少不了浪漫又甜美的芭比粉。

在時尚界，黑白是永恆的經典。

憑藉Netflix影集「怒嗆人生」（Beef）獲獎的黃艾莉（Ali Wong）身著荷蘭設計師Iris van Herpen白色禮服，堪稱今晚時尚第一名。

2023年夏季大片「Barbie芭比」（Barbie）女星艾美莉卡弗瑞娜（America Ferrera）也選擇經典的黑白配，以一襲拼接白色露肩垂墜的黑色迪奧（Dior）禮服搭配鑽石項鍊，展現迷人氣質。

艾美莉卡弗瑞娜告訴E!網路：「感覺有點像公主，童話般的時刻。」

葫蘆網（Hulu）「破案三人行」（Only Murders in the Building）女星席琳娜（Selena Gomez）則以白色凡賽斯（Versace）禮服現身，展露姣好曲線。

憑藉「花月殺手」（Killers of the Flower Moon）獲得電影類最佳女主角獎的莉莉葛萊史東（Lily Gladstone）則選穿紅色、多層流蘇的繞頸禮服，氣質大方。

在「Barbie芭比」軋上一角的亞莉安娜格林布拉特（Ariana Greenblatt）穿著王薇薇（Vera Wang）無肩帶酒紅色天鵝絨禮服亮相，驚豔全場。

對參加頒獎典禮的眾家女星來說，金色和銀色向來都是不錯的選擇。珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）一襲綴滿亮片的細肩帶開衩合身禮服，優雅動人。

瑪格羅比（Margot Robbie）選穿義大利精品Schiaparelli黑色貼身連身短裙，浮誇又巨大的粉色裝飾從肩膀、腰間一路延伸至地面。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1130225