奧本海默奪7座英國影藝學院電影獎 奧斯卡呼聲高

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）克里斯多福諾蘭執導史詩電影「奧本海默」今天在有「英國奧斯卡」之稱的英國影藝學院電影獎拿下最佳影片、最佳導演、最佳男主角等7項大獎。

美聯社報導，在電影中擔綱「原子彈之父」奧本海默（J. Robert Oppenheimer）的席尼墨菲（Cillian Murphy）奪下第77屆英國影藝學院電影獎（BAFTA Awards）影帝、克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）拿下最佳導演。

「奧本海默」獲13項提名最風光，但是未能打破經典電影「虎豹小霸王」（Butch Cassidy and the Sundance Kid）於1971年創下的勇奪9項大獎紀錄。

這部電影還讓小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）得到最佳男配角獎。

演員艾瑪史東（Emma Stone）以超現實黑色喜劇「可憐的東西」（Poor Things）奪下影后。她2017年就曾以「樂來越愛你」（La La Land）拿下同個獎項。

「可憐的東西」今天囊括最佳女主角、最佳視覺效果、最佳藝術指導、最佳服裝設計、最佳妝髮5個獎項。（譯者：何宏儒）1130219