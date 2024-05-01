環保團體檢驗過去10年電影 僅少數提到氣候變遷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯30日專電）美國環保團體調查，過去10年250部人氣電影裡，僅有32部提到氣候變遷存在；該團體倡導在影視作品當中，應增加相關內容。

非營利組織「好能源」（Good Energy）今天公布與緬因州科爾比學院（Colby College）巴克氣候與環境實驗室（Buck Lab for Climate and Environment）合作的調查報告。

研究人員從2013年到2022年間，每年度挑選25部在IMDB網站評比最受歡迎電影，排除紀錄片，僅留下時代背景設定在2006年到2100年之間的劇情片。

研究人員把過去用在檢驗電影性別平等的「貝克德爾測驗」（Bechdel test）用在檢驗氣候變遷。檢驗的標準一是作品提及氣候變遷的存在，二是劇中角色知道這一點。

調查結果顯示，儘管全球暖化已經伴隨人類一段時間，但只有32部影片通過第1個標準，僅24部影片通過第2個標準。

電影中只要出現氣候變遷、全球暖化、氣候危機或其他環境相關用語，就算符合第一項標準，例如「瘋狂富作用」（Triangle of Sadness）片中廣告LED看板寫著「新氣候正進入全球...時尚界」。

超級英雄電影「正義聯盟」（Justice League）就符合第二項標準，片中蝙蝠俠向水行俠的對話裡，出現「極地冰蓋正在溶解」、「破壞生態系統」等台詞。

英國導演克里斯多福諾蘭（Christopher Nolan）、韓國導演奉俊昊（Bong Joon-ho）各有2部作品符合標準為所有電影導演當中最多。

奉俊昊作品「寄生上流」（Parasite）、「末日列車」（Snowpiercer），諾蘭作品「天能」（Tenet）、「星際效應」（Interstellar）都至少符合一項標準。

報告指出，過去5年提及氣候變遷的電影明顯增多。「好能源」創辦人喬伊娜（Anna Jane Joyner）指出，人們從故事當中尋找意義、喜悅和勇氣，「我們迫切需要在我們喜愛的電影當中，反映真實世界，這個世界包含了氣候危機」。（編輯：陳承功）1130501