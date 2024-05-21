本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國網約車市場飽和 多地警告收入不佳謹慎入行

2024/5/21 18:04
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海21日電）去年開始，中國多地宣布網約車市場出現飽和，不再核發新的營運許可證。這股風潮持續至今，除了地方政府警告經營風險，媒體也披露每輛車日均單量不超過20單，收入難達預期。

澎湃新聞今天報導，抱括江西省景德鎮、鷹潭市、江蘇省蘇州市、重慶市、福建省莆田市、河南省商丘市，近期都發布網約車（網路叫車）行業風險預警，公開提醒慎入網約車行業，因為多地網約車運力已趨於飽和，或者遠超過實際需求。

由於准入門檻低，景氣不佳導致有更多人在疫情後投入，這些使得本就競爭激烈的中國網約車市場更加嚴峻，不少司機明顯感受收入銳減。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國交通運輸管理部門數據顯示，在眾多網約車平台中，有的平台沒有在經營，有的平台接入車輛低於50輛，有的平台日均單量小於1000單。網約車從業人員的經營狀況也不樂觀，多地的每車日均接單量不超過20單，平均每單營收在人民幣20元左右（約新台幣88元），單車日均收入僅200多元。

即使是在全中國GDP排名第6的蘇州，第一季數據顯示，在蘇州市區平均每車每日訂單量為13.92單，日均營收約335.39元，每單平均營收約23.93元，其中有46.3%的訂單營收介於10至20元之間。（編輯：邱國強）1130521

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.110
更多編輯台推薦新聞：