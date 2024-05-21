中國網約車市場飽和 多地警告收入不佳謹慎入行

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（中央社記者張淑伶上海21日電）去年開始，中國多地宣布網約車市場出現飽和，不再核發新的營運許可證。這股風潮持續至今，除了地方政府警告經營風險，媒體也披露每輛車日均單量不超過20單，收入難達預期。

澎湃新聞今天報導，抱括江西省景德鎮、鷹潭市、江蘇省蘇州市、重慶市、福建省莆田市、河南省商丘市，近期都發布網約車（網路叫車）行業風險預警，公開提醒慎入網約車行業，因為多地網約車運力已趨於飽和，或者遠超過實際需求。

由於准入門檻低，景氣不佳導致有更多人在疫情後投入，這些使得本就競爭激烈的中國網約車市場更加嚴峻，不少司機明顯感受收入銳減。

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中國交通運輸管理部門數據顯示，在眾多網約車平台中，有的平台沒有在經營，有的平台接入車輛低於50輛，有的平台日均單量小於1000單。網約車從業人員的經營狀況也不樂觀，多地的每車日均接單量不超過20單，平均每單營收在人民幣20元左右（約新台幣88元），單車日均收入僅200多元。

即使是在全中國GDP排名第6的蘇州，第一季數據顯示，在蘇州市區平均每車每日訂單量為13.92單，日均營收約335.39元，每單平均營收約23.93元，其中有46.3%的訂單營收介於10至20元之間。（編輯：邱國強）1130521