桃園大溪埔頂營區活化工程開工 預計116年完工

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（中央社記者葉臻桃園21日電）桃園市政府與軍方合作推動大溪埔頂營區區段徵收開發計畫，今天開工。桃園市長張善政表示，將設置交通轉運站、社會住宅、公園等設施並新闢道路，預計民國116年上半年完工。

張善政下午出席「桃園市大溪埔頂營區區段徵收工程」開工動土典禮時表示，感謝國防部將大溪埔頂營區軍方管有土地移轉給市府，由市府以區段徵收方式推動整體開發，總面積13.64公頃，工程總經費約新台幣7億9605萬元。

張善政也說，未來桃園捷運綠線延伸至大溪，將經由埔頂至大溪市區，建構大溪地區完整交通路網；市府也將原地保留或移植營區內保存良好的既有喬木。

桃園市政府工務局表示，大溪埔頂營區區段徵收開發計畫採一次性整體開發，本案位於大溪（埔頂）都市計畫範圍內，東臨員林路一段、南臨仁和路一段、西臨仁和路一段16巷、北臨慈光街。

工務局說，工程包含整地、管線設施地下化、新設管線及照明設備、景觀植栽整合，以及設置2座滯洪池、4座公園、新闢3條道路及2條園道，同時配合周邊聯外道路進行拓寬。

工務局也說，未來計畫區內道路將銜接市道112線及台3線，並可銜接台66線、台4線及國道3號之聯外道路，提升整體交通動線及功能。（編輯：李錫璋）1130521