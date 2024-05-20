幻幻之交討喜 直登北美票房冠軍寶座

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯19日綜合外電報導）北美院線聯盟（Exhibitor Relations）今天通報，奇幻喜劇片「幻幻之交」（IF）週末開映估計海撈3500萬美元，登上北美票房一哥寶座。

法新社報導，影藝事業顧問公司「娛樂經銷研究」（Franchise Entertainment Research）分析師葛羅斯（David A. Gross）表示：「這對一部混合實景/動畫的電影來說算是好的開映成績，表現在這類作品的平均水準之上。」他補充說，這部片應該「可以在海外市場獲得共鳴，並取得好成績」。

科幻動作片「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）則是被擠到亞軍，17至19日進帳2600萬美元，自本月稍早上映以來累計票房達亮眼的1億120萬美元。

排名第3的是新上映的恐怖片「嗜殺路人甲」（The Strangers: Chapter 1），收入1200萬美元。

第4的是雷恩葛斯林（Ryan Gosling）和愛蜜莉布朗（Emily Blunt）主演的動作片「特技玩家」（The Fall Guy），票房850萬美元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

第5是演歌兩棲的辛蒂亞（Zendaya）新作品「挑戰者」（Challengers），收入290萬美元。

排名6到10的作品依序為：「黑色會」（Back to Black），290萬美元；「絕命塔羅牌」（Tarot），200萬美元；「哥吉拉與金剛：新帝國」（Godzilla x Kong: The New Empire），170萬美元；「蔚藍天使」（The Blue Angels，暫譯），130萬美元，「無名英雄」（Unsung Hero），110萬美元。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1130520

雷恩葛斯林 猩球崛起最新章發威 穩坐北美票房第一