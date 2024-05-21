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范國宸遭逢低潮續打4棒 鋒總：換人容易學習難

2024/5/21 17:28（5/21 17:41 更新）
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中華職棒富邦悍將隊野手范國宸打擊遇低潮，不過總教練陳金鋒（圖）21日受訪表示沒想過因此換4棒，「換人很容易、學習很困難」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月21日
中華職棒富邦悍將隊野手范國宸打擊遇低潮，不過總教練陳金鋒（圖）21日受訪表示沒想過因此換4棒，「換人很容易、學習很困難」。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年5月21日
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（中央社記者謝靜雯新北21日電）富邦悍將隊野手范國宸近來打擊遇低潮，但總教練陳金鋒直言沒因此想過換4棒，他指出換人容易、學習難，一直鼓勵范國宸要有堅強意志和信念，球隊有穩定第4棒對發展才是好事。

范國宸扛悍將中心棒次第4棒，但近期打擊遇到低潮，今天賽前本季31場一軍出賽僅敲出24支安打、還沒有開轟，打擊率2成03。

悍將總教練陳金鋒賽前受訪直言，范國宸確實遇到很大的低潮，但碰到了怎麼解決最重要，被問起有沒有想過讓范國宸改變棒次調整一下，陳金鋒回覆：「沒有這種想法，就是讓他挑戰自己。」

陳金鋒解釋，身為球隊中心棒次第4棒，什麼狀況都可能發生在他身上，要換人很容易，要讓球員學習很困難，球隊可以單週換3個人打4棒，但這對球隊的長期發展不是好事，要找到穩定的4棒沒有這麼容易。

陳金鋒透露，也有跟范國宸說過，要扛起4棒就必須要有堅強的意志和信念，不然會被自己擊垮，面對對手的攻擊、怎麼反擊，面對低潮、怎麼正面思考突破，這都是需要學習的東西，如果逃避就沒辦法突破，這段經歷對范國宸來說會是很好的體驗也是課題，相信會帶給他心理層面的成長。

悍將今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，陳金鋒表示，范國宸右膝其實一直不太舒服，19日比完賽後有回報膝蓋狀況，今天應該會讓他在板凳待命。（編輯：龍柏安）1130521

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